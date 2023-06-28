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指不倫戀爆料誇大 Kolas：與隨扈從未踰矩 已無聯繫

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李姓已婚隨扈與Kolas爆不倫戀 身分起底「曾獲頒桃園街頭戰警」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。報系資料照
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。報系資料照

總統府發言人Kolas遭爆在去年花蓮縣長選舉期間，與李姓已婚隨扈發生不倫戀。李姓隨扈目前任職於花蓮縣警局吉安分局，曾在桃園保安大隊服務，因工作認真負責，2019年還曾獲時任桃園市長鄭文燦頒發績優街頭戰警獎。

42歲的李姓隨扈和Kolas一樣都是阿美族原住民，大學念機械工程系，從事過保險、圖書館等工作，父親也是警察，在花蓮擔任刑事小隊長退休。他與弟弟都跟隨父親腳步投入警職，李姓隨扈2009年通過特考，在桃園保安大隊服役14年，是霹靂小組悍將，2019年獲得當時的市長鄭文燦頒發街頭戰警獎。

去年才調回花蓮，去年花蓮縣長選舉期間被指派擔任Kolas隨扈，上月30日奉派吉安警分局月眉派出所巡佐兼所長。

同事表示，李姓隨扈個性開朗，工作相當認真，也因績效良好，才會派任所長。他巡邏時非常專注，經常在巡邏時破獲毒品等案件，工作表現甚獲肯定。這個月還因為熱心接待來台騎乘自行車環台的德國籍人士，為民服務提升警方形象，獲得分局肯定。

李姓隨扈上月派任花蓮吉安警分局月眉派出所所長。記者王燕華／翻攝
李姓隨扈上月派任花蓮吉安警分局月眉派出所所長。記者王燕華／翻攝

隨扈 花蓮 Kolas 總統府發言人

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