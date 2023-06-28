闖周玉蔻辦公室咬傷員工 男子被判拘役40天

男子田山盛國不滿名嘴周玉蔻的言論，去年擅闖周女的公司並咬傷員工，被北檢依傷害罪起訴。台北地方法院今天依傷害罪判處田山盛國拘役40天，得易科罰金，可上訴。

田男不滿周玉蔻在臉書和電視政論節目中，發表慈濟是「中共同路人」的言論，去年9月12日闖入周女所經營「放言科技傳媒」位於台北市信義區信義路四段的辦公室內。

檢方起訴指出，田男基於傷害犯意，先持金屬水壺、安全帽敲擊放言員工傅姓男子的頭部，再咬傅男右手，導致傅男頭部挫傷、雙手擦傷。警方到場逮捕田男，並扣得金屬水壺、安全帽。

台北地檢署去年12月間依傷害罪起訴田男，台北地方法院今天依照傷害罪判處田男拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。

另外，田男於去年9月14日擅闖周女主持電台節目的「寶島聯播網」公司大樓，並在垃圾桶上放置不明包裹，事後報警佯稱有不明包裹請警方到場處理，還在臉書貼文指述「放了一個驚喜」。

警方到場採證後，排除包裹內容物非炸彈，而是月餅禮盒，並調閱監視器畫面逮捕田男到案，寶島聯播網也對田男提告恐嚇罪。檢方認為，田男送禮盒行為，並沒有對財產、生命施加惡害的具體通知，也未達到危害安全程度，處分不起訴。

田山盛國曾不滿國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，而恐嚇NCC委員，甚至扯下NCC旗幟並噴漆。去年12月擅闖台北地檢署頂樓，懸掛民進黨旗遭起訴。今年3月間不滿日本經濟新聞社報導退役軍官赴中賣情報，還赴日經台北辦事處潑尿。