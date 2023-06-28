快訊

指不倫戀爆料誇大 Kolas：與隨扈從未踰矩 已無聯繫

「提到黑人陳建州只有驚恐」 名嘴談「裝熟魔人」接到關切電話

機場3個地點最容易汚染 醫：全球病菌匯集地！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提前不實請款掏空公司上億元 圓方創新前董座聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

已下櫃的上櫃公司圓方創新前董事長徐翊銘，涉嫌在2014年間，以不實請款單向公司及股東虛偽預付新竹竹東某土地開發案價款，藉此掏空公司使公司損失上億。檢調昨依涉犯證交法非常規交易、特別背信及刑法偽造文書等罪嫌，兵分4路約談徐男共5人，複訊後將徐男聲押禁見，身為公司董事的徐妻李姵儀50萬元交保，前總經理邱坤洋10萬元，另名張姓主管則請回。

據了解，2013年圓方創新與國際酒店集團GHM合作開發面積達50公頃、位於新竹縣竹東鎮的「神去村」度假中心，原投資規模達70億元，號稱完工後將是北台灣規模最大的國際飯店品牌度假村。

但後來該開發案兩大股東圓方創新和元裾撕破臉互相提告，徐男疑似被發現提前依合約出具請款單，向股東請領尚未到期的開發案工程款，實際上卻將款項挪做私用，金額超過上億元。

股東經察覺有異，要求會同律師、會計師查帳，卻遭徐男等人拒絕，對於疑似遭掏空的上億元資金，徐男則辯稱為公司虧損，因此有人不滿向金管會及檢調單位檢舉提告。

圓方創新董事長徐翊銘涉嫌以不實請款單掏空公司上億元，遭北檢聲押禁見。記者蔡昕穎／攝影
圓方創新董事長徐翊銘涉嫌以不實請款單掏空公司上億元，遭北檢聲押禁見。記者蔡昕穎／攝影

新竹 提告 掏空

延伸閱讀

涉提前不實請款掏空上億 圓方創新前董座遭約談

彰化寵物店員遭開山刀砍重傷 兩惡煞被聲押禁見

桃園平鎮農業區整體開發案重啟 民代籲設平鎮行政園區

新北檢再抄「江媽炒房團」 驚見3銀行、4行員涉案詐2億

相關新聞

提前不實請款掏空公司上億元 圓方創新前董座聲押禁見

已下櫃的上櫃公司圓方創新前董事長徐翊銘，涉嫌在2014年間，以不實請款單向公司及股東虛偽預付新竹竹東某土地開發案價款，藉...

台南男槍殺藥腳棄屍防風林 一審判17年

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳...

以市價1.5倍代為發送 電信商替詐團發千萬筆簡訊

在台北經營二類電信公司的蔡姓男子，為賺取高額發送簡訊費用，明知受託發送簡訊為詐欺訊息，仍勾結詐團，二個月發送詐騙簡訊達一...

台南經發局前局長陳凱凌涉貪認罪 當庭爭取保釋

台南市經發局前局長陳凱凌被控經手七股工業區開發案向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益一八○萬元，且以購置豪宅名...

驗票1票敗選 原民議員參選人籲勿一法兩制

新北市平地原住民議員參選人吳國譽去年選舉以4票差距失利，他提起訴訟，近日勘驗選票，發現確實有3張選票登載錯誤，但仍以1票...

屏東縣議員吳亮慶被檢方提當選無效 法院今判駁回

屏東縣無黨籍議員吳亮慶去年九合一大選當選後，遭屏東地檢署依涉嫌違反公職人員選舉罷免法向法院提起當選無效之訴，屏東地方法院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦