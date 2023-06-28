提前不實請款掏空公司上億元 圓方創新前董座聲押禁見

已下櫃的上櫃公司圓方創新前董事長徐翊銘，涉嫌在2014年間，以不實請款單向公司及股東虛偽預付新竹竹東某土地開發案價款，藉此掏空公司使公司損失上億。檢調昨依涉犯證交法非常規交易、特別背信及刑法偽造文書等罪嫌，兵分4路約談徐男共5人，複訊後將徐男聲押禁見，身為公司董事的徐妻李姵儀50萬元交保，前總經理邱坤洋10萬元，另名張姓主管則請回。

據了解，2013年圓方創新與國際酒店集團GHM合作開發面積達50公頃、位於新竹縣竹東鎮的「神去村」度假中心，原投資規模達70億元，號稱完工後將是北台灣規模最大的國際飯店品牌度假村。

但後來該開發案兩大股東圓方創新和元裾撕破臉互相提告，徐男疑似被發現提前依合約出具請款單，向股東請領尚未到期的開發案工程款，實際上卻將款項挪做私用，金額超過上億元。