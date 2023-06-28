聽新聞
test
0:00 / 0:00
以市價1.5倍代為發送 電信商替詐團發千萬筆簡訊
在台北經營二類電信公司的蔡姓男子，為賺取高額發送簡訊費用，明知受託發送簡訊為詐欺訊息，仍勾結詐團，二個月發送詐騙簡訊達一一九三萬多筆。桃園地檢署依組織犯罪、洗錢和加重詐欺等罪起訴蔡和員工、詐團等共十七人，向法院請求從重量刑。
刑事局和桃園市警方去年追查詐團，發現蔡男經營二類電信公司，熟悉詐團透過系統技術商、行銷商、話務、水房等不法組織運作，明知受託發送簡訊為飆股、假投資等內容，為賺取高額發送簡訊費用，以高於一般簡訊單價○點八元市價的一點五倍價格與詐騙集團協議，以每筆一點二元代價發送詐騙簡訊。
檢警調查，詐團自一一○年十二月九日至一一一年二月十七日間，對不特定人發送詐騙簡訊一一九三萬四六三八筆，簡訊內附加網址誘騙被害人連結加入假投資群組。
桃園地檢署指揮警方拘提詐團成員、車手，今年二月再搜索拘提蔡及公司員工，查扣現金六百萬五千元、電腦、手機、交易明細等贓證物，另申請扣押電信公司及蔡名下不動產四筆、存款一七二○萬元獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言