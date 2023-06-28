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以市價1.5倍代為發送 電信商替詐團發千萬筆簡訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

某電信公司負責人為賺取高額發送簡訊費，勾結詐騙集團發送千萬則詐騙簡訊。圖／桃園地檢署提供
某電信公司負責人為賺取高額發送簡訊費，勾結詐騙集團發送千萬則詐騙簡訊。圖／桃園地檢署提供
在台北經營二類電信公司的蔡姓男子，為賺取高額發送簡訊費用，明知受託發送簡訊為詐欺訊息，仍勾結詐團，二個月發送詐騙簡訊達一一九三萬多筆。桃園地檢署依組織犯罪、洗錢和加重詐欺等罪起訴蔡和員工、詐團等共十七人，向法院請求從重量刑。

刑事局和桃園市警方去年追查詐團，發現蔡男經營二類電信公司，熟悉詐團透過系統技術商、行銷商、話務、水房等不法組織運作，明知受託發送簡訊為飆股、假投資等內容，為賺取高額發送簡訊費用，以高於一般簡訊單價○點八元市價的一點五倍價格與詐騙集團協議，以每筆一點二元代價發送詐騙簡訊。

檢警調查，詐團自一一○年十二月九日至一一一年二月十七日間，對不特定人發送詐騙簡訊一一九三萬四六三八筆，簡訊內附加網址誘騙被害人連結加入假投資群組。

桃園地檢署指揮警方拘提詐團成員、車手，今年二月再搜索拘提蔡及公司員工，查扣現金六百萬五千元、電腦、手機、交易明細等贓證物，另申請扣押電信公司及蔡名下不動產四筆、存款一七二○萬元獲准。

詐騙集團 詐欺 洗錢 車手

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