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台南經發局前局長陳凱凌涉貪認罪 當庭爭取保釋

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南市經發局前局長陳凱凌因涉貪並接受性招待遭起訴，台南地院昨首度開庭，陳凱凌全部認罪。圖／本報資料照片
台南市經發局前局長陳凱凌因涉貪並接受性招待遭起訴，台南地院昨首度開庭，陳凱凌全部認罪。圖／本報資料照片
台南市經發局前局長陳凱凌被控經手七股工業區開發案向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益一八○萬元，且以購置豪宅名義，夥同建商、代銷公司超貸二九六萬元。台南地方法院昨首度開庭，陳凱凌全部認罪，願繳回犯罪所得，當庭爭取具保；法官表示待合議庭審議。

陳凱凌去年十二月廿三被檢方聲押獲准，依涉貪汙、財產來源不明、洗錢等罪起訴，四月廿日移審後法院裁定延押三個月；同案被告台邦建設公司董事長陳福成、鼎立代銷公司負責人翁東明，被依偽造文書詐欺取財罪起訴。

昨開庭時，陳凱凌、翁東明均認罪，陳福成僅承認房屋交易實際登錄不實，否認參與陳凱凌共同向銀行詐欺的犯意與事實，還要求與檢方認罪協商；公訴檢察官表示將與起訴檢察官討論。

陳凱凌羈押迄今六個多月，頭髮花白，對檢方起訴內容及事實表示「承認」，面對法官詢問，多委由律師代答。

委任律師蘇清水說，陳凱凌偵辦過程中自白，移審時也坦承，也願繳回犯罪所得一八○萬元，希望可以具保；陳凱凌也做最壞服刑準備，具保後可先處理好家裡的事。

蘇清水指出，陳凱凌的台銀帳戶遭檢方查扣，陳妻曾詢問，銀行方面表示需由陳到場處理。陳雖所犯重罪，但無逃亡之虞，同意限制住居所或報到等條件。

另律師指陳一直是公務員，可提出六十萬元具保，至於金額多少完全尊重法院裁量。法官王鍾湄表示陳凱凌押期將屆，待合議庭審議後決定。

陳凱凌全部認罪，甚至做出服刑準備，台南地院甫開準備庭，律師團庭前已提交七月可開庭庭期；法界人士認為，陳凱凌想官司速審速決，不言可喻。

陳凱凌 詐欺 收賄 偽造文書 公務員 貪汙 洗錢

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