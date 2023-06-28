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驗票1票敗選 原民議員參選人籲勿一法兩制

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

國民黨平地原住民議員參選人吳國譽在去年選舉中以4票差距失利，他提起訴訟後於近日勘驗選票，找回3票，但仍承認以1票之差敗選。圖／吳國譽提供
國民黨平地原住民議員參選人吳國譽在去年選舉中以4票差距失利，他提起訴訟後於近日勘驗選票，找回3票，但仍承認以1票之差敗選。圖／吳國譽提供
新北市平地原住民議員參選人吳國譽去年選舉以4票差距失利，他提起訴訟，近日勘驗選票，發現確實有3張選票登載錯誤，但仍以1票之差敗選。他呼籲千分之三以內差距僅適用於立委以上公職選舉，但驗票標準不該「一法兩制」，才能有效改善選務效率。

吳國譽去年以1177對1181票微幅差距失利，與律師討論後，同年12月底提出司法訴訟，訴求從1242個票所中開驗其中9個票匭。歷經多次開庭審理，法院同意勘驗3票所選票及另外6個票所的無效票，確認「林口區252」票所計票紀錄3票，中選會公告卻是0票。他決定承認以1票敗選。

他說，選罷法第69條規定，票數千分之三以內差距行政驗票僅適用立委以上公職選舉，是「一法兩制」，應盡速修正，適用於各級選舉；選務疏忽損害族人投票權益，研考系統須協助精進，監察院應提起糾正。

新北選委會副總幹事黃堯章表示，可能相關人員處理一整天身心疲憊，未來會持續加強教育訓練。選罷法要透過內政部修法及立法院三讀通過，才可能改變。

選罷法 選委會 監察院 原住民 中選會

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