台南山地原民議員被控賄選 檢方提當選無效敗訴

台南市山地原住民市議員施余興望被控，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，檢方依投票行賄選罪嫌起訴，並提當選無效之訴，施余指為車馬票，並提供其競選團隊保險契約，指交付款項為競選活動費用，不是要買票。台南地院認證據不足，駁回當選無效之訴。

檢方調查，施余與其他候選人實力接近，為求勝選，去年6月至11月間，行賄錢賴、洪、黃3人各1萬元；范共1萬4000元；鍾1萬5000元，約定鍾及其具山地原住投票權親屬共同投票給被告，涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪。

另施余去年11月13日經檢察官聲請羈押禁見，遭法院駁回未予羈押時，明知法院仍認他涉有重嫌，惟意圖使自己順利當選，11月15日15時5分，在臉書頁面上傳不實內容，使選舉權人對於其明確之賄選犯行產生誤導，並足生損害於其他候選人選情，涉犯選罷法中意圖使候選人當選或不當選而散布謠言的罪嫌。

台南地院指出，檢方主張施余興望與其他候選人伍宗康、賴惠美在這次選舉得票數分別為835票、537票、316票，主張伍、賴的票數加總為853票，與被告得票835票相差無幾，足見各參選人差距甚微，競爭異常激烈，施余為求勝選，而有投票行賄犯意。

台南地院表示，檢方僅以各參選人的得票數反推選前彼此間競爭異常激烈，僅屬推論，並無提出其他證據證明。施余興望、伍宗康、賴惠美得票率分別為49.4%、31.8%、18.7%，施余得票率仍高出伍17.6%，仍獲得近半數選票；施余是否於選前認為選情緊張而必須買票才能勝選，而有投票行賄之犯意一節，已有可疑。

錢賴等5人雖於偵查中坦認投票收賄犯行，惟經於本院由兩造以證人身分訊問結果，錢賴、鍾雖尚未列名團隊的競選人員，惟施余確有委由2人訪視選區具投票權之人，洪、黃、范等人確為團隊的競選人員，更有訪視事實存在。

因此，施余辯稱所交付予錢賴等5人款項為車馬費等情，與錢賴等5人在本院證述及物證相符，自難認為投票對價。