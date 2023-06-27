法務部和工研院簽署合作意向書 最高檢：科技導入司法偵辦助益多

最高檢察署今天舉行科技與法律實務運用研討會暨最高檢察論壇創刊號發表會，最高檢察署檢察總長邢泰釗援引數位韌性概念，說明現代社會廣泛運用新世代科技，除了提高公平性外，也要使科技資訊更加透明化。

法務部長蔡清祥和工業技術研究院長劉文雄今日也共同簽署合作意向書，2單位將推動合作計畫。蔡清祥表示，科技可以幫助司法更有效率地運作；劉文雄則說，只要檢調單位有需要，未來由法務部提出問題，工研院負責找答案，期望將科技應用在不同領域之上。

邢泰釗指出，工研院是台灣護國神山的重鎮，法務部與工研院合作研發人工智慧系統，協助檢調單位偵辦案件。近期有很多新領域有待開發，未來朝國家安全法及網路遊戲等新領域推進。

蔡清祥與劉文雄共同簽署合作意向協議書，法務部及工研院成為夥伴關係，鎖定科技協助司法議題，推動後續合作事宜，經雙方簽署後生效，有效期間1年。

蔡清祥表示，目前已經動員檢調機關，思考如何建置人工智慧技術，幫助司法更有效率運作。他說，法務部結合司法院、調查局、刑事警察局及高檢署建立區塊鏈，確保數位證據的真實性。

究竟人工智慧導入司法後，能不能輔助司法人員偵辦案件？法務部檢察司調部辦事檢察官黃惠欣說，2020年檢調實務規劃人工智慧計畫源於，人力不足、案件負荷過重以及缺乏輔助人力與設備。不過，當時規劃希望人工智慧能協助檢察官偵查、產出偵查建議，甚至分析卷證，她認為這樣的要求，野心過大。

黃惠欣指出，人工智慧計畫可以從酒駕案件著手。她說，由系統自動生成筆錄及書類，目前大多警方卷證尚未數位化，若未來數位化，書記官可直接由系統調閱警詢筆錄，將更為便利。她建議，由人工智慧系統處理機械性與重複性工作，案件判斷與衡量仍交由檢察官處理。

工業技術研究院法務長王鵬瑜指出，國外廠商會宣告國內業者已使用專利技術，由於宣告專利數量太多，若以人工方式驗證，難以短時間快速比對，國內業者經常為此苦惱。工研院去年研發1款人工智慧系統，能協助篩選比對專利，經系統比對後，業者能快速檢視授權專利清單及數量，分析結果發現，實際上，國內業者應用的國外廠商專利不到1成，並非國外廠商主張的那麼多，系統為國內廠商解決不少問題。

王鵬瑜也說，新科技可以紓解司法官過勞問題，不過需要司法單位與工研院雙邊深度溝通，才能解決真正問題，工研院必大力支持。中華民國電腦稽核協會理事長葉奇鑫指出，人工智慧可能應用於司法領域的功能包括：生成書類、製作筆錄與量刑建議。