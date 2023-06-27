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台南議員施余興望涉賄 南檢提當選無效遭駁回

中央社／ 台南27日電

台南地檢署認定台南市山地原住民議員施余興望涉及現金賄選，去年12月提起當選無效之訴，台南地方法院今天駁回，認為被控收賄的5名選民僅是施余興望的選務人員，全案可上訴。

南檢去年12月6日認定施余興望（Tjakumay Tagaw）涉及現金賄選，提起當選無效之訴。施余興望被控去年6月至11月間，分別向5名選民以新台幣1萬元至1萬5000元現金買票，最終無黨籍的施余興旺在3名候選人中以835票當選。

台南地院認為被控收賄的5名選民，僅是施余興望的選務人員，這些錢是車馬費，何況施余興望得票率近5成，高出排名第2候選人17.6％，讓人存疑在選前因選情緊張才買票，因此駁回當選無效之訴。

台南 當選無效 收賄

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