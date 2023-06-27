虛擬貨幣投資詐騙 嘉檢聲押3人獲准

嘉義地檢署日前查獲虛擬貨幣詐騙案，以高報酬吸引投資虛擬貨幣，利用假交易平台詐騙，檢方聲押許姓等3嫌獲准；今天又有1名被害人也遭同樣手法詐騙新台幣500萬元。

檢警今天表示，泰達幣等虛擬貨幣詐騙案，常見手法是透過交友或通訊軟體群組，以高報酬率投資虛擬貨幣，吸引被害人加入指定的假交易平台或假交易所後，詐騙集團成員在背後操控虛擬貨幣走勢，營造高獲利假象，讓被害人誤認為持續投資沒問題而增加資金。

檢警指出，詐騙集團榨乾被害人金錢後，假交易平台或假交易所就在通訊軟體群組中消失，被害人在這時才驚覺受騙，但為時已晚。

嘉義地檢署日前會同嘉義市警方查獲一起虛擬貨幣詐欺案件，手法就是以上所述常見的模式，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲押詐騙案件嫌疑人許姓、張姓、李姓男子及許姓女子。

嘉義地方法院表示，許姓等4人均否認有詐欺取財及洗錢嫌疑，但證人、被害人等證述明確，並有提款畫面、扣案手機擷取資料、金流表、被害人提供匯款單據等書面資料可證明。

嘉義地院指出，依照嫌疑人金流操作狀況，販售虛擬貨幣時，由買家匯入款項，收到款項後隨即領出，並以現金面交方式再購入虛擬貨幣，明顯避開匯款會留下的金流數據，顯然與一般虛擬貨幣交易款項進出情況有異，反而與目前法律實務上詐欺集團詐騙被害人後，輾轉將犯罪所得洗錢的犯罪樣態相符。

法官認為，嫌疑人的辯詞，顯然與正常虛擬貨幣買賣交易不同，且這起案件金流層輾轉方式，有高度洗錢嫌疑，因此，許男等4人涉及加重詐欺取財、洗錢犯罪嫌疑重大。

嘉義地院表示，這起詐騙集團模式，主要是被害人被詐騙後，依指示分別匯款至不同帳戶，再由這一層帳戶轉至二層、三層帳戶，並由最後一層帳戶的人將錢領出，或再行轉出，錢領出後，再交與其他嫌疑人，除了已查獲許男等人外，顯然尚有其餘共犯在逃。

許姓、張姓及李姓等3名男子有串證之虞，有羈押必要，裁定羈押禁見；許女無羈押必要，以3萬元交保，並限制住居。

檢警指出，比特幣或泰達幣等虛擬貨幣詐騙案，近來有增加趨勢，今天又有1名被害人也遭同樣手法詐騙500萬元。