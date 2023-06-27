越南男移工殺妻致死 二審仍判14年

越南籍范姓男子懷疑劉姓妻子外遇，110年11月持水果刀朝妻子刺殺致死。一審依殺人罪判范男14年徒刑，並於執行完畢或赦免後，驅逐出境。檢方提上訴，二審今天駁回，可上訴。

士林地方檢察署起訴指出，范姓男子與劉姓女子是越南籍移工夫妻，范男懷疑劉女外遇，2人民國110年11月23日晚間在新北市汐止區發生爭執，經同事勸阻，轉往福德一路某巷弄的貨櫃屋持續爭吵。

范姓男子先持菜刀要求妻子與外遇男子斷絕關係，一旁的同事見狀趁隙拿走菜刀；但范姓男子仍與妻子激烈爭吵，並在與越南親友視訊後，持貨櫃屋內水果刀朝妻子肩頸、胸部刺殺9刀，導致妻子大量出血，當場死亡。

范男犯後逃回宿舍藏匿，警方據報前往追緝，范男還持刀割傷自己頸部，經警送醫治療脫離險境，遭警方逕行拘提到案；檢察官認定范男涉犯殺人罪嫌重大，依法起訴。

一審士林地方法院審酌范男犯罪動機、犯後態度等一切情狀，認范男惡性並未達須永久監禁隔絕於社會的必要，但范男因認妻子外遇及因財務問題而驟下殺手，行為自應嚴重非難，因此判刑14年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

檢方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定檢方上訴無理由，原審判決並無違誤，駁回上訴，仍判范男14年徒刑，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。還可上訴。

二審指出，檢察官雖主張范男為預謀犯案，但范男是與妻子爭吵後，憤而萌生殺意下手實施犯罪，並非事前已有預謀。