「土尾集團」佯稱整地 地主受騙花錢善後虧更大

雲林檢警破獲以假幫忙整地之名，行傾倒廢棄物之實的不法「土尾集團」，何姓、李姓主嫌今天被收押，初步清算光雲林10多處空地被傾倒約6.7萬公噸廢棄物，短短1年就進帳達近兩億元，後續善後清運仍需一筆龐大費用，受害地主叫苦連天，大嘆得不償失。

雲林檢警最近獲報虎尾地區許多空地或農地遭傾倒廢棄物情況嚴重，經虎尾分局專案小組暗中跟監蒐證，發現除了虎尾，斗六、古坑、崙背等地區也有多處農地或廢棄養雞場被傾倒，本月20日收網陸續帶回何姓、李姓主嫌、集團成員及地主共13人偵訊，訊後何、李今天依廢棄物清理法聲押獲准，另5人交保，其餘請回。

檢警指出，該集團何姓（48歲）、李姓（30歲）有多次違反廢清法前科，對處理廢棄物熟門熟路，調查發現該集團從去年5月起，到雲林各偏僻地區勘查打聽，如有需要整地的土地，即假借「環保公司」之名提供免費整地或改善地質服務，部分地主信以為真，當發現被傾倒的是廢棄物時，對方則「已讀不回」找不到行蹤。

檢警依查扣帳冊估算廢棄物合計共約6.7萬公噸，以營建類為多，可能從北部南運而來，甚也出現不少墓碑等遷葬廢棄物。以目前合法清運每方（約2.4公噸）收費約7、8千元核算，該集團短短1年就進帳達近兩億元，相當可觀。

「另類詐騙！」檢警指出，該集團多半利用夜間傾倒，有時地主發現，為時已晚，因後續的清運，地主也需負責，因此呼籲地主勿貪圖一時之利，得不償失。

沈姓地主無奈說，農田地勢低容易淹水，才同意幫忙墊高，沒想到填了一堆廢磚水泥，還讓他吃上官司。斗六一位地主則自認倒楣受騙，將會趕緊清運以免被罰。有的地主則喊冤是被偷倒的。

雲林縣環保局長張喬維指出，該案後續改善將依廢清法要求行為人（土尾集團）限期提出清運計畫，若不處置將會聲請扣押其財產或拍賣設備，但地主因同意傾倒則也需負連帶責任。