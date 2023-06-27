涉提前不實請款掏空上億 圓方創新前董座遭約談
已下櫃公司圓方創新前徐姓董事長，涉嫌在2014年間，以不實請款單，製造公司虛偽預付新竹竹東某土地價款，疑藉此掏空公司並使公司損失上億。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分4路搜索徐男及前公司主管共5人相關處所，全案依涉犯證交法非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦中。
據了解，2013年圓方創新與某國際酒店集團合作開發新竹竹東某飯店開發案，後來該開發案兩大股東圓方創新和元裾撕破臉互相提告。事後徐男被發現提前依合約出具請款單，向股東請領尚未到期的開發案工程款，實際上卻將款項挪做私用，金額超過上億元。
股東在察覺有異下，要求會同律師、會計師查帳，卻遭徐男等人拒絕。對於疑似遭掏空上億元資金，徐男則稱為公司虧損，有人因此不滿向金管會及檢調單位檢舉提告。
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