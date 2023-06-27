快訊

一晚捕捉400隻綠鬣蜥幼體 網友驚呼太嚇人：怎麼可以這麼多

11年前黑澀會美眉上節目揭「黑人一行為」 小S直呼：不覺得很噁嗎

涉提前不實請款掏空上億 圓方創新前董座遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

已下櫃公司圓方創新前徐姓董事長，涉嫌在2014年間，以不實請款單，製造公司虛偽預付新竹竹東某土地價款，疑藉此掏空公司並使公司損失上億。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分4路搜索徐男及前公司主管共5人相關處所，全案依涉犯證交法非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦中。

據了解，2013年圓方創新與某國際酒店集團合作開發新竹竹東某飯店開發案，後來該開發案兩大股東圓方創新和元裾撕破臉互相提告。事後徐男被發現提前依合約出具請款單，向股東請領尚未到期的開發案工程款，實際上卻將款項挪做私用，金額超過上億元。

股東在察覺有異下，要求會同律師、會計師查帳，卻遭徐男等人拒絕。對於疑似遭掏空上億元資金，徐男則稱為公司虧損，有人因此不滿向金管會及檢調單位檢舉提告。

已下櫃的上櫃公司圓方創新前徐姓董事長，2014年涉嫌以不實請款單掏空公司上億，遭北檢約談。聯合報系資料照
已下櫃的上櫃公司圓方創新前徐姓董事長，2014年涉嫌以不實請款單掏空公司上億，遭北檢約談。聯合報系資料照

新竹 提告 掏空

延伸閱讀

新竹氣爆少年全身91%灼傷 仍未脫險

今拜會高虹安 吳欣盈被問選竹市立委這麼答

汰換瓦斯漏氣頻繁管線 新竹瓦斯公司編2.1億預算

TPASS通勤月票7月1日上路 苗栗往返新竹要等一等

相關新聞

雞排妹不滿遭爆「黏」保時捷男 告週刊求償敗訴確定

「雞排妹」鄭采勻不滿精鏡傳媒報導她黏上有女友的「保時捷男」，稱對方還陪她去整形診所、飯店休息，提民事訴訟求償60萬元，被...

涉提前不實請款掏空上億 圓方創新前董座遭約談

已下櫃公司圓方創新前徐姓董事長，涉嫌在2014年間，以不實請款單，製造公司虛偽預付新竹竹東某土地價款，疑藉此掏空公司並使...

花600萬買凶槍殺新店咖啡商 北檢提訴訟向嫌犯討近395萬補償金

何姓咖啡商前年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方調查是天道盟華山會分子許杜群花600萬元，透過至尊盟會長張景欽找小弟陳憲民...

朝「館長」開3槍 寶和會操盤手、槍手二審仍判賠327萬

「館長」陳之漢2020年在自身經營健身房前，遭近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元代價，指...

女員工之死家屬向新北衛生局提國賠 法官駁回認無因果關係

新北市衛生局林姓女員工以死指控被某治療所執行長廖泰翔性侵與欺騙感情，新北地方法院認為廖泰翔所為構成強制性交罪，但難以認定...

忍10年爆發！電鑽攻破鄰居天花板「讓你感受漏水滋味」

高雄謝姓男子不滿5樓的張姓鄰居害他家漏水，13年前曾提告求償敗訴，謝男隱忍10年，前年威嚇張男「我要讓你感受漏水的滋味」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦