花600萬買凶槍殺新店咖啡商 北檢提訴訟向嫌犯討近395萬補償金

何姓咖啡商前年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方調查是天道盟華山會分子許杜群花600萬元，透過至尊盟會長張景欽找小弟陳憲民的兒時玩伴黃泳群行凶，一審判黃、張無期徒刑，陳判6年徒刑，許遭通緝，案件上訴二審審理中；台北地檢署事後核發394萬9697元犯罪被害人補償金，並提告請求黃、張、陳3人連帶全額償還。

何曾因偽禁減肥藥被查緝，平時與許杜群互有往來，許懷疑何洩漏毒品情資，花600萬元買凶殺人。張景欽曾是華山會成員，回高雄另成立至尊盟尊合會，平日放款維生；陳憲民是張的小弟，與黃泳群是兒時玩伴。許杜群幕後主使，案發前出國以衛星電話遙控指揮，由張在國內掌控犯案過程與安排逃亡路線。

死者因具製毒化學知識，生前與華山會有製毒技術研究互動，被懷疑擔任「線民」洩漏毒品資訊，華山會受到重大損失，許杜群決定報復，找張景欽物色槍手；陳知道黃有賭債壓力，介紹給張景欽，雙方談妥由黃狙殺何。

張景欽向黃保證，槍擊後可分得400萬元，會協助逃亡，安家費由陳交給黃家屬；許杜群還遙控指導黃要準備3套衣物，製造2個斷點，犯案後手槍放在小手提袋鞋孔內。黃作案前向大嫂表示「做一件大事」，要她事後跟陳拿200萬安家費。

2021年11月22日上午，黃泳群抵達何住處附近，用手機拍照給許杜群確認身分，何載小孩上學返家後，黃上前高喊「小何，這筆錢該怎麼處理」，旋即朝何頭頸胸連開4槍致死；許事後逃亡被通緝中。台北地院一審判黃、張無期徒刑、陳判6年徒刑，刑事部分上訴二審審理中。

北檢案發後核發394萬9697元犯罪被害人補償金，並提告請求黃、張、陳3人連帶全額償還；台北地院今開庭，張景欽委任律師指出，否認有侵權行為，縱使有也僅及於傷害，並認為精神慰撫金額過高，應以30萬元為適當。