快訊

一晚捕捉400隻綠鬣蜥幼體 網友驚呼太嚇人：怎麼可以這麼多

11年前黑澀會美眉上節目揭「黑人一行為」 小S直呼：不覺得很噁嗎

花600萬買凶槍殺新店咖啡商 北檢提訴訟向嫌犯討近395萬補償金

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

何姓咖啡商前年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方調查是天道盟華山會分子許杜群花600萬元，透過至尊盟會長張景欽找小弟陳憲民的兒時玩伴黃泳群行凶，一審判黃、張無期徒刑，陳判6年徒刑，許遭通緝，案件上訴二審審理中；台北地檢署事後核發394萬9697元犯罪被害人補償金，並提告請求黃、張、陳3人連帶全額償還。

何曾因偽禁減肥藥被查緝，平時與許杜群互有往來，許懷疑何洩漏毒品情資，花600萬元買凶殺人。張景欽曾是華山會成員，回高雄另成立至尊盟尊合會，平日放款維生；陳憲民是張的小弟，與黃泳群是兒時玩伴。許杜群幕後主使，案發前出國以衛星電話遙控指揮，由張在國內掌控犯案過程與安排逃亡路線。

死者因具製毒化學知識，生前與華山會有製毒技術研究互動，被懷疑擔任「線民」洩漏毒品資訊，華山會受到重大損失，許杜群決定報復，找張景欽物色槍手；陳知道黃有賭債壓力，介紹給張景欽，雙方談妥由黃狙殺何。

張景欽向黃保證，槍擊後可分得400萬元，會協助逃亡，安家費由陳交給黃家屬；許杜群還遙控指導黃要準備3套衣物，製造2個斷點，犯案後手槍放在小手提袋鞋孔內。黃作案前向大嫂表示「做一件大事」，要她事後跟陳拿200萬安家費。

2021年11月22日上午，黃泳群抵達何住處附近，用手機拍照給許杜群確認身分，何載小孩上學返家後，黃上前高喊「小何，這筆錢該怎麼處理」，旋即朝何頭頸胸連開4槍致死；許事後逃亡被通緝中。台北地院一審判黃、張無期徒刑、陳判6年徒刑，刑事部分上訴二審審理中。

北檢案發後核發394萬9697元犯罪被害人補償金，並提告請求黃、張、陳3人連帶全額償還；台北地院今開庭，張景欽委任律師指出，否認有侵權行為，縱使有也僅及於傷害，並認為精神慰撫金額過高，應以30萬元為適當。

陳憲民親自到庭，也請求法院駁回北檢主張，「我從頭到尾都沒有參與」，否認刑事犯罪；法官問及是否應裁定停止訴訟，待刑事判決確定再行審理？北檢認為刑事案件上訴無罪空間也有限，應不用停止訴訟；律師及陳憲民則認為應停止訴訟。

槍手黃泳群。聯合報系資料照
槍手黃泳群。聯合報系資料照

通緝 提告 補償金 殺人 槍擊

延伸閱讀

新竹監獄辦手沖咖啡訓練 讓受刑人出獄靠此技能謀生、創業

老宅咖啡＋1！王策咖啡進駐台中國美館一帶老屋

非洲咖啡陸熱銷 激盪出茶香

新店驚喜！「小騎士德州炸雞」台南新展店，重溫炸雞堡與波浪薯條

相關新聞

雞排妹不滿遭爆「黏」保時捷男 告週刊求償敗訴確定

「雞排妹」鄭采勻不滿精鏡傳媒報導她黏上有女友的「保時捷男」，稱對方還陪她去整形診所、飯店休息，提民事訴訟求償60萬元，被...

花600萬買凶槍殺新店咖啡商 北檢提訴訟向嫌犯討近395萬補償金

何姓咖啡商前年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方調查是天道盟華山會分子許杜群花600萬元，透過至尊盟會長張景欽找小弟陳憲民...

朝「館長」開3槍 寶和會操盤手、槍手二審仍判賠327萬

「館長」陳之漢2020年在自身經營健身房前，遭近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元代價，指...

女員工之死家屬向新北衛生局提國賠 法官駁回認無因果關係

新北市衛生局林姓女員工以死指控被某治療所執行長廖泰翔性侵與欺騙感情，新北地方法院認為廖泰翔所為構成強制性交罪，但難以認定...

忍10年爆發！電鑽攻破鄰居天花板「讓你感受漏水滋味」

高雄謝姓男子不滿5樓的張姓鄰居害他家漏水，13年前曾提告求償敗訴，謝男隱忍10年，前年威嚇張男「我要讓你感受漏水的滋味」...

少女冒用身分證進出夜店涉違反戶籍法

李姓女子出借身分證給未成年少女，這名少女冒用身分證進出夜店，警方臨檢發現少女與身分證資訊不符，李女涉嫌違反戶籍法。台北地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦