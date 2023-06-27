國民法官案件量全國第三 竹檢邀中檢心得交流

國民法官法新制是刑事訴訟重大變革，新竹地檢署國民法官案件量高居全國第三，今天特別邀請國民法官案件量第一的台中地檢署公訴專組主任檢察官鄭葆琳、檢察官張凱傑至竹檢進行「國民法官案件心得交流座談」，透過經驗交流及討論，精進地檢署國民法官偵、審及行政作業流程。

新竹地檢署檢察長張云綺表示，希望透過這次研討會，一方面檢視、精進案件處理流程，讓偵查、公訴及行政作業流程更完善，順利協接應對國民法官案件。另外方面，也讓竹檢檢察官能借鏡中檢經驗，先就偵、審中可能遭遇的國民法官案件相關問題，預作準備。

本次研討會也提到偵查及公訴如何進行合作？起訴狀一本及卷證不併送制度下，實際進行證據開示之範圍及方式？檢辯協商程序及抽選國民法官、量刑資料蒐集等事項。

台中地檢署從偵查至一審公訴程序，分享各階段作業流程及心得，雙方再依序就問題進行實質討論。竹檢檢察官也將遇到的卷證點交、贓證物入庫作業流程問題，與中檢進行回饋分享，增進彼此經驗交流，研討內容精彩並讓與會人員獲益良多。

新竹地檢署表示，透過座談會，除對案件流程更加瞭解熟悉外，亦達到精進、改善國民法官案件偵、審及行政流程目的。檢察機關身為國家公益代表，唯有持續精進、增進效率，透過精緻偵查、專業法律素養，在國民法官法庭上展現檢察機關之專業，方能讓人民信賴、被告信服，回應人民對檢察機關實現公平正義、精緻偵查之期待。