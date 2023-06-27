快訊

桃園驚傳人倫凶殺案！逆子勒斃6旬病母 伴屍7小時才自首

PLG／執行長陳建州捲入Me too風波 聯盟回應了

疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忍10年爆發！電鑽攻破鄰居天花板「讓你感受漏水滋味」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄謝姓男子不滿5樓的張姓鄰居害他家漏水，13年前曾提告求償敗訴，謝男隱忍10年，前年威嚇張男「我要讓你感受漏水的滋味」，持電鑽從頂樓鑽破水管，只要謝男用水，張男客廳就會冒出水柱，高雄地院審理後，依毀棄損壞罪判刑5月，得易科罰金。

謝男與張男都是同一棟公寓的鄰居，謝男住在4樓，張男住在5樓，但謝男長期飽受住處漏水之苦，謝認為是張的浴室防水有問題，害他家中常常漏水，13年前曾提告向張男求償7萬元修繕費，最後法院判謝男敗訴確定。

謝求償失敗後，轉要求張協助修理漏水，也不被對方理會，10多年來兩人水火不溶，前年10月，累積多年怨氣的謝男，帶著電鑽與35公分長的鑽頭，跑到公寓頂樓，原本計畫鑽破自己家用水管，讓水滲入張男住處，但沒有水電專業的謝男，卻鑽破張男住家客廳的天花板。

謝男回家後打開水龍頭，自來水沿著破管及天花板破洞灌進張男住家，張看到客廳漏水，抬頭看見天花板被鑽一個洞，懷疑是謝男報復，氣得找謝理論，謝見張男上門，還當著張男妻子面稱「我要讓你感受漏水的滋味」，氣得張男報警提告。

高雄地檢署偵查時，謝男喊冤，稱他只是想要磨破水管，讓張男感受漏水、滴水的滋味，並不是故意要鑽破他家的天花板。但檢方認為他故意，依毀壞他人建物罪起訴謝男。

高雄地院審理時，謝男坦承為了報復住家漏水，才會拿電鑽鑽破張男住家天花板，法官認為張男天花板破洞後，雖然要用水桶接水，但不至於影響房屋使用。

法官綜合事證，認為謝男因自己飽受漏水之苦，竟想讓張男住處漏水，無視於當今社會上公寓大樓住戶休戚與共，仰賴全體住戶互相體諒的生活形態，依法判刑5月，得易科罰金。

謝男不滿住處漏水，忍了10年後不具水電專業的他，竟鑽破樓上鄰居天花板，讓對方感受滴水滋味。示意圖與本文無關。本報資料照片
謝男不滿住處漏水，忍了10年後不具水電專業的他，竟鑽破樓上鄰居天花板，讓對方感受滴水滋味。示意圖與本文無關。本報資料照片

漏水

延伸閱讀

樓上住戶漏水不修 樓下婦裝球閥「強制限水」無罪變有罪

交屋半年就聽聞頂樓漏水 他住次頂樓嚇問：會被影響嗎？

國泰航空又出包！ 飛機起飛前竟出現「漏水」現象

影／屋頂隨時可能崩坍...兩兄弟相依為命 蝸居高雄懸命一線

相關新聞

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

台南市經發局前局長陳凱凌被控經手七股工業區開發案，向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購置豪宅...

忍10年爆發！電鑽攻破鄰居天花板「讓你感受漏水滋味」

高雄謝姓男子不滿5樓的張姓鄰居害他家漏水，13年前曾提告求償敗訴，謝男隱忍10年，前年威嚇張男「我要讓你感受漏水的滋味」...

女員工之死家屬向新北衛生局提國賠 法官駁回認無因果關係

新北市衛生局林姓女員工以死指控被某治療所執行長廖泰翔性侵與欺騙感情，新北地方法院認為廖泰翔所為構成強制性交罪，但難以認定...

華山分屍案家屬控北市府放任害女兒喪命 提國賠敗訴確定

射箭教練陳伯謙在華山草原性侵高姓女學員並分屍，死者父母認為台北市都市更新處、工務局公園路燈工程管理處為草原主管機關，卻放...

少女冒用身分證進出夜店涉違反戶籍法

李姓女子出借身分證給未成年少女，這名少女冒用身分證進出夜店，警方臨檢發現少女與身分證資訊不符，李女涉嫌違反戶籍法。台北地...

4工程師竊大立光營業秘密帶槍投靠先進光 二審均獲緩刑

原任職於大立光的工程師鄒姓、謝姓、翁姓、朱姓等四名工程師，竊取前東家營業秘密帶槍投靠先進光，而時任先進光羅姓副總經理，默...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦