忍10年爆發！電鑽攻破鄰居天花板「讓你感受漏水滋味」

高雄謝姓男子不滿5樓的張姓鄰居害他家漏水，13年前曾提告求償敗訴，謝男隱忍10年，前年威嚇張男「我要讓你感受漏水的滋味」，持電鑽從頂樓鑽破水管，只要謝男用水，張男客廳就會冒出水柱，高雄地院審理後，依毀棄損壞罪判刑5月，得易科罰金。

謝男與張男都是同一棟公寓的鄰居，謝男住在4樓，張男住在5樓，但謝男長期飽受住處漏水之苦，謝認為是張的浴室防水有問題，害他家中常常漏水，13年前曾提告向張男求償7萬元修繕費，最後法院判謝男敗訴確定。

謝求償失敗後，轉要求張協助修理漏水，也不被對方理會，10多年來兩人水火不溶，前年10月，累積多年怨氣的謝男，帶著電鑽與35公分長的鑽頭，跑到公寓頂樓，原本計畫鑽破自己家用水管，讓水滲入張男住處，但沒有水電專業的謝男，卻鑽破張男住家客廳的天花板。

謝男回家後打開水龍頭，自來水沿著破管及天花板破洞灌進張男住家，張看到客廳漏水，抬頭看見天花板被鑽一個洞，懷疑是謝男報復，氣得找謝理論，謝見張男上門，還當著張男妻子面稱「我要讓你感受漏水的滋味」，氣得張男報警提告。

高雄地檢署偵查時，謝男喊冤，稱他只是想要磨破水管，讓張男感受漏水、滴水的滋味，並不是故意要鑽破他家的天花板。但檢方認為他故意，依毀壞他人建物罪起訴謝男。

高雄地院審理時，謝男坦承為了報復住家漏水，才會拿電鑽鑽破張男住家天花板，法官認為張男天花板破洞後，雖然要用水桶接水，但不至於影響房屋使用。