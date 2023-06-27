台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

台南市經發局前局長陳凱凌被控經手七股工業區開發案，向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購置豪宅名義，夥同建商、代銷公司超貸296萬元，被依貪汙、財產來源不明、洗錢等罪起訴，台南地院今首次開庭，陳全部認罪，願繳回犯罪所得外，向法院爭取交保，法官指待合議庭審議。

同案被告台邦建設公司董事長陳福成、鼎立代銷公司負責翁東明被依偽造文書與詐欺取財罪起訴，翁也認罪，然而，陳福成表示沒參與向銀行貸款過程，律師當場請求認罪協商，檢方表示將起訴檢察官討論。

陳凱凌自去年底羈押迄今，律師表示，陳凱凌在偵辦過程中自白，移審時也坦承犯行，也願意繳納其犯罪所得，誠心悔過，希望可以具保，陳凱凌也做最壞服刑的準備，希望可以具保，處理好家裡的事。

律師指出，有關繳納犯罪所得180萬元，因台銀帳戶遭檢方扣押，陳妻也詢問相關事宜，銀行方面也表示需由陳凱凌到場處理。陳雖所犯重罪，但無逃亡之虞，且一直是公務員，期在能力範圍予以具保，屆時也會回台北與妻兒居住，也同意限制住居所或報到等條件。至於金額多少，尊重法院裁量。