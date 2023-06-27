華山分屍案家屬控北市府放任害女兒喪命 提國賠敗訴確定

射箭教練陳伯謙在華山草原性侵高姓女學員並分屍，死者父母認為台北市都市更新處、工務局公園路燈工程管理處為草原主管機關，卻放任「野青眾」違規，讓搭「野居草堂」違建的陳伯謙殺害女兒，提告求償1522萬元。一審認為即使兩單位有死者父母所指的不法，也與高女死亡無因果關係，判免賠；台灣高等法院今駁回家屬對都更處的上訴。

陳伯謙一審判死刑，二審、更一審逆轉改判無期徒刑，最高法院去年2月駁回上訴，陳無期徒刑定讞。

陳伯謙2018年5月31日和高女在華山草原上的野居草堂飲酒聊天，翌日凌晨見高女酒後昏睡，性侵後勒斃分屍裝成7袋，分多次載往陽明山焿子坪沿路棄屍，並將高女乳頭、外陰部切割下來製成標本，用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內。陳被羈押會客時曾說，未來想出書名為「變態殺人魔的心情自白」，應該會很紅。

死者父母指出，申請使用華山大草原者，限於經登記或立案核准的機構、法人、團體或具行為能力的自然人，且須繳納保證金、投保公共意外責任險，並應維持場地內外秩序、公共安全、且不得於場地內營利。依據台北市公園管理自治條例、台北市公園開發都市設計準則規定，應經常派員巡查、應隨時補植修復、應有適當夜間照明設施、禁止營火、夜宿、任意拋棄垃圾；而台北市展演用臨時性建築物管理辦法規定，須為經核准登記或立案的法人、團體，才能搭建臨時性建築物。

組建「野青眾」的莊奕凡借用華山大草原，死者父母認為野青眾多次遭民眾檢舉違規，台北市都更處、工務局公燈處卻放任，使得女兒遭陳伯謙強制性交得逞後殺害、分屍，兩單位未能盡及時且必要的具體防範措施，也怠於執行職務，他們所受的打擊筆墨難以形容。死者父母要求兩單位連帶賠償他們714萬、808萬元。

北院民事庭認為，即使兩單位有不作為、公共設施的設置或管理有欠缺，也不致發生性侵殺人的損害結果，高女的死亡是陳伯謙犯罪所造成，要求國賠無據。

死者雙親上訴，但後來撤回對公燈處的上訴部分，且減縮精神上慰撫金為各1元。

高院民事庭認為，陳伯謙並不是公務員執行職務殺人，晨也不是都更處的受雇人，要求依國賠法或民法規定負損害賠償責任沒有道理。