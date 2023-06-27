「土尾組織」不法獲利年達上億 雲林瓦解傾倒廢土集團

雲林地檢署指揮警方在虎尾鎮破獲一不法廢土組織（俗稱土尾組織），拘提4人、搜索9處、傳喚9人，訊後今天以廢清法聲押集團為首的何姓和好姓男子獲准，其餘包括挖土機司機等共5人交保，檢警發現該集團才短短1年，非法清運、堆置營建、有害廢棄物高達67280公噸，折算清運收入高達上億元，利潤驚人。

雲林地檢署檢察官葉喬鈞接獲線報，從今年4月至6月間，指揮雲林刑大、虎尾分局、斗六分局，兩天來兵分多路展開搜索，共拘提4人、傳喚9人到案，經調查，48歲何姓男，子、30歲李男、23歲孫姓女子，組成非法處理廢棄物犯罪組織（即俗稱土尾組織），以非法清運方式牟利。

檢警發現自去年5月起至今涉及非法清除、堆置營建、有害廢棄物高達約67280公噸，換算清除費用高達上億元，從各種跡證顯示何等人已涉違反廢棄物清理法，今天向雲林地方法院聲押何、李兩人獲准，孫女已坦承犯行經法院裁定2萬元交保。另外提供作為廢清場的70歲沈姓女地主、張姓怪手司機及兩名余姓男子，檢察官均諭令交保。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，虎尾分局接獲檢舉轄內遭大量堆置廢棄物，報請檢察官葉喬鈞指揮偵辦，檢察官調查後發現何姓主嫌反覆實施廢棄物清理，背後有犯罪組織運作，即指揮警方發動搜索，追查發現，何嫌等人均沒有領取廢棄物執照，竟夥同多數不詳司機在雲林崙背鄉港尾段空地、古坑鄉崁頭厝段農地、斗六市咬狗庄段農地及虎尾鎮蕃薯寮等多處空地傾倒營建廢棄物及有害汙泥，甚至也有不少是墳墓的墓碑廢建材等。