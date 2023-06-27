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台海戰爭之說 男子上外交部粉絲團留言滅外長全家被起訴恐嚇
外交部官方臉書粉專今年５月間遭人貼文留言稱，要將外交部長吳釗燮全家老小滅門殆盡等文字，檢調追查後，查出是住在台南的張姓男子所為，台南地檢署今依恐嚇罪起訴張姓男子。
檢調追查，張姓男子於今年５月間，利用手機或電腦連結臉書網站，在外交部官方臉書粉絲專頁中：「台海如發生戰事對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重」的該則貼文下方留言：「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留，以免禍害台灣」等文字，涉嫌恐嚇外交部長。
調查局資安工作站接獲外交部告發立案蒐證後，查出是住在台南的張姓男子所為，經台南地檢署檢察官指揮台南市調處及高雄市調處人員搜索張男住處，查扣手機、電腦等設備，並進行數位鑑識後取得相關證據，今天偵結起訴。
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