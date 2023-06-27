快訊

侯友宜將與韓國瑜會師、洪秀柱籲勿相殘 換侯論休矣？

安卓手機哭哭…ICOCA可加入蘋果iPhone了！還有「加值1優勢」大贏Suica、PASMO卡

美傳奇飛行員克服致命燒傷 勇返天空開地表最快「黑鳥戰機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台海戰爭之說 男子上外交部粉絲團留言滅外長全家被起訴恐嚇

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

外交部官方臉書粉專今年５月間遭人貼文留言稱，要將外交部長吳釗燮全家老小滅門殆盡等文字，檢調追查後，查出是住在台南的張姓男子所為，台南地檢署今依恐嚇罪起訴張姓男子。

檢調追查，張姓男子於今年５月間，利用手機或電腦連結臉書網站，在外交部官方臉書粉絲專頁中：「台海如發生戰事對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重」的該則貼文下方留言：「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留，以免禍害台灣」等文字，涉嫌恐嚇外交部長。

調查局資安工作站接獲外交部告發立案蒐證後，查出是住在台南的張姓男子所為，經台南地檢署檢察官指揮台南市調處及高雄市調處人員搜索張男住處，查扣手機、電腦等設備，並進行數位鑑識後取得相關證據，今天偵結起訴。

外交部 吳釗燮 恐嚇

延伸閱讀

外交部臉書粉專留言恐嚇吳釗燮 南檢起訴

吳釗燮受澳媒專訪拋澳武官駐台 陳以信批「大嘴巴到處說」：造成對方困擾

吳釗燮公開呼籲台澳互派武官 綠委：有些事可做不可說

吳釗燮接受澳洲媒體專訪 籲澳洲派武官駐台

相關新聞

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

台南市經發局前局長陳凱凌被控經手七股工業區開發案，向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購置豪宅...

華山分屍案家屬控北市府放任害女兒喪命 提國賠敗訴確定

射箭教練陳伯謙在華山草原性侵高姓女學員並分屍，死者父母認為台北市都市更新處、工務局公園路燈工程管理處為草原主管機關，卻放...

4工程師竊大立光營業秘密帶槍投靠先進光 二審均獲緩刑

原任職於大立光的工程師鄒姓、謝姓、翁姓、朱姓等四名工程師，竊取前東家營業秘密帶槍投靠先進光，而時任先進光羅姓副總經理，默...

台海戰爭之說 男子上外交部粉絲團留言滅外長全家被起訴恐嚇

外交部官方臉書粉專今年５月間遭人貼文留言稱，要將外交部長吳釗燮全家老小滅門殆盡等文字，檢調追查後，查出是住在台南的張姓男...

「土尾組織」不法獲利年達上億 雲林瓦解傾倒廢土集團

雲林地檢署指揮警方在虎尾鎮破獲一不法廢土組織（俗稱土尾組織），拘提4人、搜索9處、傳喚9人，訊後今天以廢清法聲押集團為首...

電信勾結詐團發千萬則詐騙簡訊 「豪賺2千萬」起訴17人

台北市內湖區某媒體公司蔡姓負責人，為賺取高額發送簡訊費用，明知受託發送簡訊皆為飆股、假投資等詐欺訊息，仍勾結詐騙集團圖利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦