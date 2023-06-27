電信勾結詐團發千萬則詐騙簡訊 「豪賺2千萬」起訴17人

台北市內湖區某媒體公司蔡姓負責人，為賺取高額發送簡訊費用，明知受託發送簡訊皆為飆股、假投資等詐欺訊息，仍勾結詐騙集團圖利，對不特定人發送詐騙簡訊達1193萬多則。桃園地檢署近日偵查終結，檢察官對蔡姓負責人等17名成員提起公訴，並查扣犯罪所得新台幣2300多萬元現金及不動產4筆，向法院請求從重量刑。

桃園地檢署指揮刑事警察局偵查第七大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵辦詐欺案，發現蔡姓二類電信公司負責人熟悉詐團透過系統技術商、行銷商、話務、水房等不法組織運作，明知受託發送簡訊為飆股、假投資等內容，為賺取高額發送簡訊費用，以高於一般簡訊單價0.8元市價的1.5倍價格與詐騙集團協議，以每則1.2元代價發送詐騙簡訊。

檢警調查，詐團自110年12月9日起至111年2月17日間，對不特定多數人發送詐騙簡訊達1193萬4638則， 並透過簡訊內附加網址誘騙被害人連結加入假投資群組，再由詐團成員假冒投顧老師、群組內獲利的其他投資客，營造可輕鬆獲利的假象，導致被害人依詐團指示匯出大量款項，最後遭車手提領一空。

地檢署經向法院聲請搜索票分別至台北市、新北市、桃園市、高雄市等處搜索，拘提詐騙集團成員、車手、蔡姓二類電信公司負責人及其員工共17人，查扣使用手機、現金600萬5千元、電腦主機、外接硬碟、客戶訂購單、交易明細等物。另向桃園地院聲請扣押該電信公司及其負責人名下不動產4筆、存款1720萬元獲准在案。