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慈善協會帳戶二度遭詐團冒用 賈永婕不起訴
藝人賈永婕之前疫情期間，為勸募防疫用醫療器材成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，不料人紅是非多，竟成為詐騙集團犯案帳戶，賈女因此也在今年3月底獲檢方不起訴。不料該協會帳戶又被詐團用來行騙民眾500元訂金和1萬多元的貨到付款，台北地檢署今再度處分賈女不起訴。
去年北市松山分局接獲民眾報案，指稱遭電信詐欺集團詐騙，並要求其款項匯往特定帳戶。警方經查發現，該帳戶係為賈永婕所成立的社團法人台灣永婕美少女慈善協會所有，於是依涉犯洗錢及詐欺罪，將協會負責人賈永婕函送北檢偵辦。
經傳喚該協會人員到案說明，協會人員供稱，表示協會主要從事公益勸募，過去幾年在疫情期間，還開放接受外界捐款，用以購買醫療器材捐贈給醫護人。同時，檢方清查該協會金流，亦沒有可疑之處，因此認定可能為詐團冒用知名慈善機構帳戶，作為犯案洗錢帳戶，造成慈善機構無端涉案。
但上月賈永婕透過個人臉書表示，該協會帳戶再度遭詐團利用，先騙取民眾500元訂金，被害民眾又花了1萬多元貨到付款，最後收到的竟是假貨，因此她也接獲遭檢警約談協助調查。
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