偽造診斷證明書想騙法官 醫院員工反被判刑

李姓女子在新竹市一間醫院工作，前年10月與簡姓男子發生糾紛，李為了證明遭簡公然侮辱導致患有精神疾病，並取得更多民事賠償，去年5月竟冒用自己工作醫院的院長及醫師名義，自行製作「憂鬱症、非特定的焦慮症、失眠」診斷書，並載名曾到該院精神科就診16次；新竹地院審理終結，將李依行使偽造私文書罪判刑3月，易科罰金9萬元。

判決書指出，李女前年10月13日語簡男因停車問題發生糾紛，簡遭警方依公然侮辱罪嫌送辦。李女雖曾在自己工作的醫院精神科就診，經診斷有失眠症，卻沒有被診斷出患有憂鬱症及非特定焦慮症。

李女為了證明因遭簡男辱罵導致診斷罹患憂鬱症、非特定焦慮症、失眠等病症，藉此取得更多民事賠償，竟在自己工作的醫院辦公室內，冒用醫院、院長及醫師名義，擅自製作一張診斷證明書，上面載名李女共至該院精神科就診16次，並在病名欄寫上「憂鬱症、非特定的焦慮症、失眠」，並蓋上醫院關防及院長、醫師的印章。

李女於去年6月1日向新竹地檢署提出提出刑事附帶民事起訴狀，6月6日轉送新竹地院，不過民事庭經院方審理後，認為該診斷證明書與簡男辱罵李女造成的名譽權侵害結果並無關連，因此未作為判斷慰撫金多少的依據。