酒後斥工作態度差 他拿刀割同事喉噴血秒酒醒判8年半

從事太陽能板工程的工人林明德與19歲的胡姓同事口角，他拿起水果刀朝胡的脖子揮砍，因胡大量出血，酒醉的林「秒醒」自首。胡送醫不治，宜蘭地方法院依殺人罪判林8年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

38歲的林明德、胡姓死者與另名高姓男子，皆為太陽能板工人，去年9月30日晚間在員工宿舍飲酒，席間林因不滿胡的工作態度，兩人口角進而肢體衝突。高勸架，林暫時離開，他以為衝突結束了，詎料林到廚房拿水果刀，晚上11時40分時，在廚房轉角處往胡的脖頸揮1刀，拉扯過程中又劃傷右外側腹。

林明德見胡的脖頸傷口大量出血「瞬間酒醒」，急忙撥打110報警自首「我殺人了」。警方趕到後急忙將胡送往羅東聖母醫院，但隔日凌晨1時許，胡仍死亡。

檢方相驗，林揮砍胡的脖頸那1刀造成15公分長的傷口，傷及左側頸靜脈，導致大量出血，是致死主因；另外還有死者還有右外側腹刀傷、右肩、右前臂擦傷。林稱，只是想拿刀嚇唬胡，不是故意揮往頸部。高姓同事作證，林確實用水果刀由上往下揮砍胡的脖頸。

宜蘭地院認為水果刀相當鋒利，林明德下手力道不輕，攻擊的又是人體要害，認定他有殺人意圖，因林自首可減刑，判他8年6月徒刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回。

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