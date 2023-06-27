快訊

大牙點名「黑人陳建州」性騷！「黑澀會」時期受害：硬把我拉到床上

她在機場拍照突遭男友飆罵 網見機票擺法全不挺：太沒常識

面對脅迫與生存式威脅的困境 台灣的戰略方向何去何從？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒後斥工作態度差 他拿刀割同事喉噴血秒酒醒判8年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

從事太陽能板工程的工人林明德與19歲的胡姓同事口角，他拿起水果刀朝胡的脖子揮砍，因胡大量出血，酒醉的林「秒醒」自首。胡送醫不治，宜蘭地方法院依殺人罪判林8年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

38歲的林明德、胡姓死者與另名高姓男子，皆為太陽能板工人，去年9月30日晚間在員工宿舍飲酒，席間林因不滿胡的工作態度，兩人口角進而肢體衝突。高勸架，林暫時離開，他以為衝突結束了，詎料林到廚房拿水果刀，晚上11時40分時，在廚房轉角處往胡的脖頸揮1刀，拉扯過程中又劃傷右外側腹。

林明德見胡的脖頸傷口大量出血「瞬間酒醒」，急忙撥打110報警自首「我殺人了」。警方趕到後急忙將胡送往羅東聖母醫院，但隔日凌晨1時許，胡仍死亡。

檢方相驗，林揮砍胡的脖頸那1刀造成15公分長的傷口，傷及左側頸靜脈，導致大量出血，是致死主因；另外還有死者還有右外側腹刀傷、右肩、右前臂擦傷。林稱，只是想拿刀嚇唬胡，不是故意揮往頸部。高姓同事作證，林確實用水果刀由上往下揮砍胡的脖頸。

宜蘭地院認為水果刀相當鋒利，林明德下手力道不輕，攻擊的又是人體要害，認定他有殺人意圖，因林自首可減刑，判他8年6月徒刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從事太陽能板工程的工人林明德去年9月30日晚間與19歲的胡姓同事口角，他拿起水果刀朝胡的脖子揮砍，胡送醫不治，一、二審都依殺人罪判林8年6月徒刑。圖／本報系資料照
從事太陽能板工程的工人林明德去年9月30日晚間與19歲的胡姓同事口角，他拿起水果刀朝胡的脖子揮砍，胡送醫不治，一、二審都依殺人罪判林8年6月徒刑。圖／本報系資料照

殺人 自首

延伸閱讀

摩鐵裝針孔盜攝46組客人恩愛舉動 7人提告「偷拍狼」遭重判

工人高溫下屋頂裝太陽能板「中暑不治」 雇主賠265萬遭判2月

鐵工花3千吃到鄰居國中妹 急掏30萬和解換免囚

陽明交大新研究 零廢棄循環型屋頂農園結合太陽能板

相關新聞

電信勾結詐團發千萬則詐騙簡訊 「豪賺2千萬」起訴17人

台北市內湖區某媒體公司蔡姓負責人，為賺取高額發送簡訊費用，明知受託發送簡訊皆為飆股、假投資等詐欺訊息，仍勾結詐騙集團圖利...

慈善協會帳戶二度遭詐團冒用 賈永婕不起訴

藝人賈永婕之前疫情期間，為勸募防疫用醫療器材成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，不料人紅是非多，竟成為詐騙集團犯案帳...

偽造診斷證明書想騙法官 醫院員工反被判刑

李姓女子在新竹市一間醫院工作，前年10月與簡姓男子發生糾紛，李為了證明遭簡公然侮辱導致患有精神疾病，並取得更多民事賠償，...

與岳母視訊時持刀殺妻9刀致死 惡性未達永久監禁判14年

越南籍移工范文達（PHAM VAN DAT） 認為劉姓妻子（LUU THI KIM OANH）外遇，用手機三方視訊通話，...

酒後斥工作態度差 他拿刀割同事喉噴血秒酒醒判8年半

從事太陽能板工程的工人林明德與19歲的胡姓同事口角，他拿起水果刀朝胡的脖子揮砍，因胡大量出血，酒醉的林「秒醒」自首。胡送...

駕照被吊銷還開車上路撞死三輪車老翁 二審獲輕判原因曝光

苗栗縣葉姓男子的駕照已被吊銷，但在前年間仍開車上路，行經苗栗竹南時，未注意車前狀況，撞上前方騎三輪車的葉姓老翁，老翁傷重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦