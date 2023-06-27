駕照被吊銷還開車上路撞死三輪車老翁 二審獲輕判原因曝光

苗栗縣葉姓男子的駕照已被吊銷，但在前年間仍開車上路，行經苗栗竹南時，未注意車前狀況，撞上前方騎三輪車的葉姓老翁，老翁傷重不治，葉被依過失致死罪送辦，一審因葉未與家屬達成和解，判刑8月，二審今撤銷原判決，改判6月徒刑。

判決指出，葉姓男子的駕照已被吊銷，前年9月28日晚間6時許，開車沿苗栗縣竹南鎮育才路，由南往北方向行駛，行經育才路、育才路92巷巷口前時，未注意車前狀況，撞上當時騎三輪車的葉姓老翁，老翁因顱內出血，送醫不治，葉則被依過失致死罪送辦。

根據車鑑會鑑定意見，此案肇事原因是葉男開車行經夜間有照明路段，沒有注意車前狀況，撞擊前方車輛，為肇事主因，而老翁騎三輪車在夜間沒有開啟燈光，也沒靠邊行駛，影響安全，為肇事次因。

一審依雙方過失程度，認定老翁雖然騎三輪車，跨越分向限制線左偏，駛入北向車道後，先駛出路面邊線外，再從路面邊線外，逆向駛入北向車道，未靠右側路邊行駛，也沒開啟燈光，與其死亡結果有一定影響，但葉男過失行為仍與老翁的死亡有因果關係。