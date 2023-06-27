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中油勞工董事涉貪115萬 繳回又捐120萬獲輕判加緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣中油前勞工董事陳枝章，涉與中油煉製事業部經理張子房在5件標案中向廖姓廠商索賄，陳後來坦承犯行、繳回不法所得115萬元及120萬元公益金，橋頭地方法院依不違背職務收賄罪判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。

台灣中油煉製事業部前執行長徐漢收回扣，中油被檢調廉陸續查出多起貪瀆弊案；張子房在徐漢事件中就涉案被逮捕，他轉為汙點證人，主動供出自己另外涉貪案件，並且咬出陳枝章，張被判刑2年10月，褫奪公權5年。

66歲陳枝章曾任中油工會推派勞工董事，負責中油提交的採購預算來源、履約期程、廠商資格、招決標方式等職，前年8月退休；張任職中油煉製部修護組經理，負責各類重大採購案招標前審議採購內容，兩人具法定職務權限的「授權公務員」。

72歲廖姓廠商為能得標中油標案、順利履約、驗收，2017年起至2019年間，透過中油潤滑油槽工程案、反應器更換採購案、增建氣化設施統包案、鍋爐興建統包案及採購RFCC管束案，共五項金額破億標案，以支付顧問、諮詢費等名義多次向陳、張行賄。

張子房涉入徐漢收回扣案後，被策動轉為汙點證人，主動供出另5起收賄案，並咬出陳枝章和廖姓廠商。

檢調查出，5件標案中，陳枝章收賄115萬元，張子房收賄155萬元，三人均坦承犯行、收賄，檢方將陳依涉犯職務上行為收受賄賂三罪、張涉貪汙罪五罪，廖涉交付賄賂五罪起訴。

橋頭地院審理後，考量陳枝章交回115萬元犯罪所得，另繳納120萬元公益金，輕判2年，褫奪公權4年，緩刑5年，廖姓廠商因繳納200萬元公益金，判刑1年4月，得易科罰金部分判刑10月，均獲緩刑5年，張子房則未獲緩刑。可上訴。

中油前勞工董事陳枝章。記者張議晨/翻攝
中油前勞工董事陳枝章。記者張議晨/翻攝

中油 收賄 回扣

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