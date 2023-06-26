前議員父負債上億仍幫兒買票 遭判刑還不得緩刑
南投洪姓前縣議員父親為讓兒子順利連任，交付蕭姓、張姓樁腳以每票500元向選民買票，不料兒子最後落選，他更因賄選遭檢方起訴，南投地院近日依交付賄賂罪判刑1年10月，並認為他負債上億元，還有錢買票，犯意甚堅，不准緩刑。
判決書指出，南投縣議員第一選區洪姓候選人，去年登記參選尋求連任，洪父明知不能賄選，仍與蕭姓、張姓樁腳商議買票事宜，起初蕭、張2人各提供170人和70人的選民名單，再由蕭父出資12萬元，以每票500元代價進行現金買票。
之後，蕭男再受洪父之託又繼續找了黃姓、蕭姓等數名樁腳，張男也持續增加選民名單，洪父則不斷支付樁腳買票經費，但蕭男在去年選舉期間遭檢警盯上，經向上溯源確認洪姓候選人父親為金流來源，將他拘提到案，向法院聲請羈押獲准。
不料，去年11月26日選舉開票後，洪姓前縣議員落選，不僅沒能成功連任，其父親及相關樁腳、選民等均因違反「公職人員選舉罷免法」，被南投地檢署依交付賄賂、預備行求賄賂、投票受賄等罪嫌起訴，南投地方法院法官近日審結，
其中，幫兒子買票的洪父被以交付賄賂罪名，判刑1年10月，褫奪公權4年，且不得緩刑；蕭姓、張姓等樁腳分別以交付賄賂、預備行求賄賂、投票受賄等罪嫌，判處1年7月至1年9月不等，但宣告可緩刑2至3年，且能易科罰金。
南投地院法官認為，洪父雖請求緩刑，但他曾違反政府採購法並遭判刑，曾受緩刑宣告卻不懂珍惜，聲稱負債上億元，卻仍用現金為子買票，足見犯意甚堅，不准緩刑；其餘被告過去未曾受過有期徒刑，事後坦承犯行，審酌後允以緩刑宣告。
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