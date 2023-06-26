女法官控法官蔡明宏性騷等罪已提告 檢方他字案偵辦

MeToo風波燒進法院，士林地方法院資深男法官蔡明宏，遭控開車載年輕女法官到陽明山，涉嫌在車上性騷擾。士林地檢署今證實，女法官已完成筆錄提告，全案分「他」字案，朝性騷擾防治法等偵辦中。

士檢指出，全案已於6月19日分他字案偵辦，女法官上周已至檢方完成筆錄提告，他字案案由原本就記載為不詳，婦幼專組檢察官將釐清案情，判斷涉案法條，全案朝性騷擾防治法等罪嫌偵辦中。

性騷風波在全台各地延燒，法官論壇上有自稱女法官的朋友揭露此案引發熱議。士林地方法院日前展開性平調查並依規定通報，於本月21日端午連假前，發布人事異動，蔡明宏免兼審判長職務，改配屬為刑事第二庭法官。

蔡法官經本報記者採訪，對於調整職務表示，他尊重、配合法院安排。今天他再度重申，「沒有對女法官做任何騷擾行為！」。

全案起源於，今年6月16日司法院法官論壇中貼文署名「妳不孤單」爆料資深男法官「蔡董」，去年11月15日，以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪，最後女法官以下午要案件評議，要求下山。

隔日17日，法官論壇上有「當事者」發文「我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉MeToo熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麼不道德抹黑的人呢」