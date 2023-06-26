李伯道性騷女部屬延燒1周 許宗力今返國證實指示林輝煌這樣做

懲戒法院前院長李伯道後天屆齡，5月8日卻獲總統核准提前退職，上周傳出是因他四度性騷擾女部屬，在時任司法院秘書長林輝煌的處置下，自行辭任。司法院長許宗力今自捷克返國，司法院今回應李如經調查確有性騷擾行為，可依法追訴、懲處，相關行政或刑事責任均無從迴避，不受退職影響，且證實許事先知情。

當「#MeToo」事件燒進司法院時，許宗力正在捷克訪問，並以台灣憲法法庭首長身份拜會捷克憲法法庭，這也是自2017年立陶宛憲法法院邀請許參加第4屆世界憲法裁判會議 (World Conference on Constitutional Justice, WCCJ)後，與東歐國家司法外交的另一進展。

今天清晨5點30分，許宗力一行人搭乘中華航空CI64班機抵達桃園國際機場，返台上班第一要務就是處理外界質疑的李伯道性騷案。李伯道性騷女部屬遭申訴後，雖然女部屬不想張揚，但他爽領每月18萬的退養金，國人無法忍受「特權」，被批是「官官相護」。

原為台中高分院院長的李伯道2020年11月4日已先自事務官一職退休，改任政務人員至今年5月8日自請退職。司法院表示，因女部屬6月21日提出申訴，現正由司法院性騷擾申訴處理評議委員會組成專案小組調查。如經申評會調查屬實，依法移由職務法庭審理，職務法庭為免除職務、撤職、剝奪退休金及退養金、剝奪退養金、減少退休金及退養金等懲戒處分確定者，李所領取的退休金、退養金等均將剝奪或減少，不受退職影響；另所涉刑事責任，經告訴人依法提出告訴後，由檢察官依法追訴，也與退職無關。

另外，司法院要求李伯道先行自請退職，被懷疑是「吃案」、「包庇」，司法院也表示是基於尊重被害人意願，保護被害人隱私，而依性別工作平等法第13條第2項規定採取「立即有效之糾正及補救措施」，不是吃案、包庇。

性工法第13條第2項規定「雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。」所謂「立即有效之糾正及補救措施」，司法院稱依勞動部函釋，包括主動介入調查以確認事件始末，以及設身處地主動關懷被騷擾者的感受，啟動所設置的申訴調查處理機制，並採取適當解決措施，給與完善的保障，以免被性騷擾者長期處於具敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境。

司法院表示，被害人為與李伯道經常密切接觸的幕僚，她曾向前秘書長林輝煌求助，表示希望保護她的身分、不要對外曝光案情、不要啟動申評會，要求讓李伯道先請辭以避免再次接觸，女部屬並表示需待李伯道退職並搬離官舍（李伯道6月20日搬離官舍），徹底脫離司法圈後，才考慮提出申訴。

林輝煌分別約詢被害人及李伯道以了解案情，司法院指林主動介入調查並了解被害人感受，向許宗力報告案情後，依許指示，以「保護被害人安全、權益及隱私，尊重被害人意願」為處理最優先原則，林要求李伯道立即自請退職以徹底去除具敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，並於被害人正式提出申訴前對外保密、否認媒體或其他機關的求證，都是依性工法的規定處理。