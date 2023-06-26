李伯道性騷女部屬延燒1周 許宗力今返國證實指示林輝煌這樣做
懲戒法院前院長李伯道後天屆齡，5月8日卻獲總統核准提前退職，上周傳出是因他四度性騷擾女部屬，在時任司法院秘書長林輝煌的處置下，自行辭任。司法院長許宗力今自捷克返國，司法院今回應李如經調查確有性騷擾行為，可依法追訴、懲處，相關行政或刑事責任均無從迴避，不受退職影響，且證實許事先知情。
當「#MeToo」事件燒進司法院時，許宗力正在捷克訪問，並以台灣憲法法庭首長身份拜會捷克憲法法庭，這也是自2017年立陶宛憲法法院邀請許參加第4屆世界憲法裁判會議 (World Conference on Constitutional Justice, WCCJ)後，與東歐國家司法外交的另一進展。
今天清晨5點30分，許宗力一行人搭乘中華航空CI64班機抵達桃園國際機場，返台上班第一要務就是處理外界質疑的李伯道性騷案。李伯道性騷女部屬遭申訴後，雖然女部屬不想張揚，但他爽領每月18萬的退養金，國人無法忍受「特權」，被批是「官官相護」。
原為台中高分院院長的李伯道2020年11月4日已先自事務官一職退休，改任政務人員至今年5月8日自請退職。司法院表示，因女部屬6月21日提出申訴，現正由司法院性騷擾申訴處理評議委員會組成專案小組調查。如經申評會調查屬實，依法移由職務法庭審理，職務法庭為免除職務、撤職、剝奪退休金及退養金、剝奪退養金、減少退休金及退養金等懲戒處分確定者，李所領取的退休金、退養金等均將剝奪或減少，不受退職影響；另所涉刑事責任，經告訴人依法提出告訴後，由檢察官依法追訴，也與退職無關。
另外，司法院要求李伯道先行自請退職，被懷疑是「吃案」、「包庇」，司法院也表示是基於尊重被害人意願，保護被害人隱私，而依性別工作平等法第13條第2項規定採取「立即有效之糾正及補救措施」，不是吃案、包庇。
性工法第13條第2項規定「雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。」所謂「立即有效之糾正及補救措施」，司法院稱依勞動部函釋，包括主動介入調查以確認事件始末，以及設身處地主動關懷被騷擾者的感受，啟動所設置的申訴調查處理機制，並採取適當解決措施，給與完善的保障，以免被性騷擾者長期處於具敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境。
司法院表示，被害人為與李伯道經常密切接觸的幕僚，她曾向前秘書長林輝煌求助，表示希望保護她的身分、不要對外曝光案情、不要啟動申評會，要求讓李伯道先請辭以避免再次接觸，女部屬並表示需待李伯道退職並搬離官舍（李伯道6月20日搬離官舍），徹底脫離司法圈後，才考慮提出申訴。
林輝煌分別約詢被害人及李伯道以了解案情，司法院指林主動介入調查並了解被害人感受，向許宗力報告案情後，依許指示，以「保護被害人安全、權益及隱私，尊重被害人意願」為處理最優先原則，林要求李伯道立即自請退職以徹底去除具敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，並於被害人正式提出申訴前對外保密、否認媒體或其他機關的求證，都是依性工法的規定處理。
這幾天來，女部屬的丈夫、范姓媒體人連日開砲，重轟李伯道「德不配位」、回應避重就輕，甚至連平實苛待員工、令人匪夷所思的行徑一五一十揭發，更教人質疑許宗力當年是如何向總統府推薦這種人來坐終審法院院長大位？為何李伯道直到6月20日新聞爆發當天才搬離官舍？仍有疑竇。
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