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欠稅款與交通罰鍰不理會就沒事？ 執行署可直接扣抵壽險金

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義林姓男子在5年內被查獲3次以上酒駕又被吊銷駕駛執照，被重罰21萬元罰鍰，林男因不繳罰鍰被移送行政執行署嘉義分署強制執行，嘉義分署依法扣押林男美元人壽保險金抵繳。然而人壽險可以被強制執行嗎？律師表示，以往有不同看法，但去年最高法院民事大法庭108年度台抗大字第897號裁定指出明確方向，是可以為強制執行標的。

民眾常以保險作為保障生命安全或投資理財規劃的工具，如果負債無力清償，債權人在取得執行名義之後，能不能針對壽險保單進行強制執行？

律師姜讚裕表示，過往法院對此有不同的見解，去年12月9日最高法院民事大法庭108年度台抗大字第897號裁定，為多年來屢生爭議而未有定論的議題指出一條明確的方向：強調壽險契約其性質與一般財產契約並無不同，除法令明文禁止扣押或讓與，或依其性質不得為讓與者等外，均屬債務人責任財產，得為強制執行的標的。

民間公證人謝宗憲表示，先前對於壽險可否強制執行一直有不同見解，否定者認為壽險的保單價值準備金是保險業者的財產因此無法執行。

但第897號裁定已統一見解，認為壽險的保單價值準備金，是由要保人繳納保險費所累積而成，並且於終止契約、保單借款等情形下可領回，因此性質上仍屬要保人的財產，且此非屬要保人一身專屬性的權利，因此允許執行機關可終止壽險以強制執行。

謝宗憲表示，不過，大法庭仍認為壽險常涉及要保人家庭生活及社會安定作用，因此執行機關仍應審慎行使裁量權。

行政執行署嘉義分署的扣押執行命令。圖／翻攝畫面
行政執行署嘉義分署的扣押執行命令。圖／翻攝畫面

嘉義 強制執行

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