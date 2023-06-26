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女控訴外籍駐台人員「擁抱3秒鐘」 法官：祝福的道別不算性騷

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1名台籍女性外交機構工作人員自外國駐台代表處離職，指控莫姓外籍駐台代表處人員用擁抱她3秒鐘方式道別，犯性騷擾罪，她提告，檢方不起訴莫，她向法院聲請交付審判，台北地院審理，仍認莫不構成犯罪，裁定駁回聲請。

女子指控說，她是外國駐台灣代表處的職員，莫是外國駐台代表處人員。2022年8月22日下午1時許，莫在駐台代表處強行翻動、檢視並取走她的個人物品。

女子又說，莫另於她要離開之際，違反她的意願，強行擁抱她約3秒鐘，還以手輕拍她的背部，莫涉及強制、強制猥褻罪，還違反性騷擾防治法的性騷擾罪。

法官審理，調閱檢方偵查卷證，發現女子偵訊中曾稱「莫會直接拿走或用手勢阻擋不讓我碰我私人東西；因為當時我很害怕，莫不准我拿或是要我不要碰，我就不跟莫搶或是拿那些東西」，依女子所述，莫沒有積極攻擊女子的身體，難以認定莫有強暴行為。

法官認為，莫以女子離職為由要求檢查物品，事理上可稱為督促甚或施壓，但沒有加害之意，實際上也無攻擊行為，難以認定莫有強暴或不法脅迫的行為。

至於女子指控莫犯強制猥褻、性騷擾2罪，法官則認為，依女子證稱，莫抱住她的時候大約有3秒左右就放開，抱的時候沒有碰觸女子的其他部位，只是手在她的背部後肩胛拍了幾下，相關描述，難認定莫有猥褻行為。

根據女子提供的錄音檔，莫表示「今天沒辦法放水，我們可以成為朋友的」、「我是因為代表的命令，我才...」等，法官認為，莫擁抱前表達「朋友」、「抱歉」、「道別」，是基於對女子的祝福，也難以認定莫有調戲、性暗示意圖，不符合性騷擾的構成要件。

裁定說，檢察官對女子提告不起訴、駁回再議聲請，處分並無不當，沒有證據指證莫犯罪，駁回女子的交付審判聲請案。

台籍女性外交機構工作人員自外國駐台代表處離職，指控莫姓外籍駐台代表處人員擁抱她3秒鐘性騷擾。圖／聯合報系資料照
台籍女性外交機構工作人員自外國駐台代表處離職，指控莫姓外籍駐台代表處人員擁抱她3秒鐘性騷擾。圖／聯合報系資料照

性騷擾

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