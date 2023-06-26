五億生案婚姻無效之訴後天開庭 律師斷言夏男「讓調解破裂」

台中賴姓高中生墜樓案，檢方21日偵結，28日將開民事婚姻無效調解庭，律師認為夏男不出庭機會高。圖／本報資料照 台中五億賴姓高中生墜樓案，台中地檢署在21日偵結，認定夏姓父子涉殺人罪不起訴，但夏姓男子被認定無結婚真意，涉嫌偽造文書，被檢方起訴，賴母委任律師許哲維說，月初時已提出婚姻無效告訴，台中地院排定28日上午開調解庭，夏男是當事人，應該要出庭，或委由律師代表，但「他（夏男）不現身機會高」，有法界人士也認為，夏不出庭，讓調解破裂的可能性高。

賴母委任律師許哲維說，有關台中地檢署在21日偵結賴生墜樓案，尚未收到檢方的處分書，將在收到處分書後，提出再議，而月初時已向台中地院遞狀，訴請賴生與夏男的婚姻無效，院方已排定在本月28日上午9時開庭，但他不認為夏男會出庭，可能委由律師出面協調。

曾任法官的律師唐光義說，民事官司的調解庭，雖然法院有安排一個庭期調解，但雙方只要簽好委任書狀，雙方當事人都可委由律師出面，當事人可以不到庭調解，或是院方安排的時間無法配合，也可以向法院聲請更改調解時間，不過此案依目前刑事訴訟進度，難以估算調解金額，若現在調解，恐對夏姓配偶不利，判斷夏會選擇「不理不睬」，讓調解破裂，直接在法庭裡爭訟。

賴生墜樓案涉及刑事責任部分，台中地檢署在21日偵結，認定夏姓父子殺人罪不起訴，但根據夏男的手機數位採證，以及二人前往登記結婚的路口監視器畫面，還有在結婚證書簽字的2名證人等證據，認定夏與賴生並無結婚真意，因此認定夏男有偽造文書的犯行，雖未起訴夏男殺人罪，但仍依偽造文書罪起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此案從上月4日案發之後，就針對各項可疑證據，指揮警察密集偵查，調取監視器畫面，地毯式搜尋相關證人，做出了百項的偵查作為，認為此案有7大關鍵人證、6大書證，才會做出最後認定夏姓父子無涉殺人罪，但26歲夏男的確涉及偽造文書罪的偵查結果。