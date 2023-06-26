快訊

評／布林肯與蓋茲訪中有差別待遇？中共加強對美這一策略

「脫北女孩」批美國教育就像北韓洗腦 遭起底逃難經歷有假

2024布局…黨力勸出戰中正萬華 韓冰Line親回這一句話

可惡！男子拿電動槍射擊燕子 法官依違反社維護法罰8千

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

王姓男子攜帶長型電動槍，在台南市朝燕巢射擊燕子，造成燕子倒地不起，遭在場人錄影上傳臉書社群，造成附近居民恐慌。台南地院法官認為王沒有正當理由，攜帶類似真槍長型電動槍，而有危害安全之虞，違反社會秩序維護法案件，裁罰8千元。

裁定書說，王姓男子於今年4月27日傍晚6點多，在台南市某街巷內，攜帶類似真槍長型電動槍，朝燕巢射擊活體燕子，造成燕子倒地不起，王的行為遭在場人錄影上傳臉書社群，造成附近居民恐慌，警方認為王違反社維法移送台南地院台南簡易庭審理 。

法官依王於警詢自白，台南市歸仁警分局空氣槍動能初篩報告表，及類似真槍長型電動槍1隻等事證，認定王所為，違反社會秩序維護法第65條第3款無正當理由，攜帶類似真槍之長型電動槍，而有危害安全之虞規定。審酌王行為、動機、手段、智識程度，及其行為對社會造成潛在危害等一切情狀，裁罰8千元，案可抗告。

燕子在走廊築巢，竟有人無聊到拿電動槍射擊燕子致死（示意圖）。圖／報系資料照
燕子在走廊築巢，竟有人無聊到拿電動槍射擊燕子致死（示意圖）。圖／報系資料照

台南 燕子

延伸閱讀

上網公開販售伸縮警棍 男子違反社維法挨罰5千

台南地院法官涉騷擾、霸凌 監委要查

柬埔寨虐囚台南翻版 台南地院傍晚裁押11嫌

日本陸上自衛隊槍擊案：18歲自衛官候補生持槍射擊，已知2人死亡、1人重傷

相關新聞

用金錢抵刑期難以矯正 他第4次酒駕想付12萬檢察官不收

高姓食品業老闆3次酒駕被捕，用錢解決，第4次酒駕判刑4月，檢察官不准他易罰金12萬元折抵刑期，高聲明異議；台北地院認為，...

可惡！ 男子拿電動槍射擊燕子 法官依違反社維護法罰8千

王姓男子攜帶長型電動槍，在台南市朝燕巢射擊燕子，造成燕子倒地不起，遭在場人錄影上傳臉書社群，造成附近居民恐慌。台南地院法...

男子酒駕重罰21萬元不繳 直接扣押美元人壽保險金抵繳

嘉義林姓男子在5年內被查獲3次以上酒駕又被吊銷駕駛執照，被重罰21萬元罰鍰且終身不得考領駕駛執照，林男被裁罰後因不繳罰鍰...

工人裝太陽能板中暑不治 雇主判刑

廖姓男子承攬屏東一處屋頂太陽能板組裝工程，三年前聘雇姜姓工人施作，未料施工期炎熱高溫，導致姜男中暑，中樞衰竭不治；屏東地...

高雄工人敷設線路遭電擊不治 勞檢勒令停工職安法開罰

高雄小港區臨海工業區興業街一處廠房今天上午10時許發生電擊意外，蘇姓勞工從事電路敷設作業時，發生感電災害送醫不治。高雄市...

工人高溫下屋頂裝太陽能板「中暑不治」 雇主賠265萬遭判2月

台北某科技公司廖姓負責人承攬屏東一處屋頂太陽能板組裝工程，擔任現場監工領班，於2020年8月聘雇姜姓工人施作，未料施工期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦