可惡！ 男子拿電動槍射擊燕子 法官依違反社維護法罰8千

王姓男子攜帶長型電動槍，在台南市朝燕巢射擊燕子，造成燕子倒地不起，遭在場人錄影上傳臉書社群，造成附近居民恐慌。台南地院法官認為王沒有正當理由，攜帶類似真槍長型電動槍，而有危害安全之虞，違反社會秩序維護法案件，裁罰8千元。

裁定書說，王姓男子於今年4月27日傍晚6點多，在台南市某街巷內，攜帶類似真槍長型電動槍，朝燕巢射擊活體燕子，造成燕子倒地不起，王的行為遭在場人錄影上傳臉書社群，造成附近居民恐慌，警方認為王違反社維法移送台南地院台南簡易庭審理 。