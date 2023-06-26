可惡！男子拿電動槍射擊燕子 法官依違反社維護法罰8千
王姓男子攜帶長型電動槍，在台南市朝燕巢射擊燕子，造成燕子倒地不起，遭在場人錄影上傳臉書社群，造成附近居民恐慌。台南地院法官認為王沒有正當理由，攜帶類似真槍長型電動槍，而有危害安全之虞，違反社會秩序維護法案件，裁罰8千元。
裁定書說，王姓男子於今年4月27日傍晚6點多，在台南市某街巷內，攜帶類似真槍長型電動槍，朝燕巢射擊活體燕子，造成燕子倒地不起，王的行為遭在場人錄影上傳臉書社群，造成附近居民恐慌，警方認為王違反社維法移送台南地院台南簡易庭審理 。
法官依王於警詢自白，台南市歸仁警分局空氣槍動能初篩報告表，及類似真槍長型電動槍1隻等事證，認定王所為，違反社會秩序維護法第65條第3款無正當理由，攜帶類似真槍之長型電動槍，而有危害安全之虞規定。審酌王行為、動機、手段、智識程度，及其行為對社會造成潛在危害等一切情狀，裁罰8千元，案可抗告。
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