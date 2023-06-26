男子酒駕重罰21萬元不繳 直接扣押美元人壽保險金抵繳

嘉義林姓男子在5年內被查獲3次以上酒駕又被吊銷駕駛執照，被重罰21萬元罰鍰且終身不得考領駕駛執照，林男被裁罰後因不繳罰鍰被移送行政執行署嘉義分署強制執行，嘉義分署依法扣押林男美元人壽保險金抵繳。

嘉義分署表示，執行人員通知林男繳納但他不理會，即到他竹崎鄉現在住處現場執行，員詳細調查林男財產，透過高額壽險資訊連結作業，發現林男有投保2件有效的人壽保險契約，其中有件美元保險契約的保險解約金，換算成新台幣逾143萬餘元。因此，執行人員立即核發執行命令予保險公司，扣押該筆保險契約的保險金等受益給付。保險公司依執行命令扣押保險給付並且通知林男。林男始終不出面也不表示任何意見，執行人員函文保險公司終止部分保險契約，保險公司隨即將林男欠繳金額開立支票抵繳酒駕罰鍰。