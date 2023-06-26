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用金錢抵刑期難以矯正 他第4次酒駕想付12萬檢察官不收

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

高姓食品業老闆3次酒駕被捕，用錢解決，第4次酒駕判刑4月，檢察官不准他易罰金12萬元折抵刑期，高聲明異議；台北地院認為，高第4度酒駕，再犯危險性高，罰錢難收矯正效果，檢方處分無不當，駁回聲明。可抗告。

高說，他因公共危險案判刑4月，檢察官不讓他易科罰金，他酒後駕車是喝酒後經過13小時休息才開車，精神狀況良好，沒有罔顧他人生命身體的心態。

高指出，他要養活9名員工，員工依賴他給付薪資，如入監服刑，公司營運會發生困難，員工的生計則無以為繼，反而造成一些社會問題，請法院撤銷檢方「不准易科罰金」的執行命令。

法官調查，高2007年犯酒駕案獲緩起訴處分確定後罰錢結案，又於2013年、2018年再犯酒駕案，各判處有期徒刑4月確定，也易科罰金結案，這次是「第4次」犯酒後駕車的罪。

裁定說，檢察官傳喚高到案執行，給高陳述意見的機會，考量高4犯才命高發監，檢察官確有依職權裁量個案，具體考量高再犯危險性高、以易科罰金執行難收矯正之效，並沒有濫用裁量權。

至於高聲稱「經過休息才駕車」，法官認為，高已第4次酒駕，顯見對酒後駕車的危害毫無警覺，也對法律誡命置若罔聞，高一而再、再而三酒駕，檢察官認為高應入監並無違法或不當，駁回高的聲明。

高姓食品業老闆3次酒駕被捕，都用錢解決，第4次酒駕判刑4月，檢察官不准他易罰金12萬元折抵刑期（示意圖）。本報資料照片 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高姓食品業老闆3次酒駕被捕，都用錢解決，第4次酒駕判刑4月，檢察官不准他易罰金12萬元折抵刑期（示意圖）。本報資料照片
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 檢察官

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