影／許宗力結束訪捷行程回台 面對李伯道被控性騷不回應
司法院長許宗力結束訪問捷克的行程後，搭乘中華航空CI64班機於上午五時三十分抵達桃園國際機場，媒體提問是否回來處理懲戒法院前院長李伯道被控性騷一事，許宗力不發一語快速離開。
懲戒法院前院長李伯道被控性騷女部屬，被申訴後提前退職；李伯道昨天聲明公職四十餘年與同事互動從未踰矩，若在若干場合讓當事人感到不適，非常抱歉與遺憾，坦然接受調查。女部屬丈夫控李假藉權力性騷，要求李向妻子道歉。國民黨立法院黨團批評，調查不應只查有無性騷，也要查司法院有沒有吃案。
國民黨團表示，司法院院長許宗力、懲戒法院院長林輝煌不僅可能涉及包庇應下台，也已喪失公信力，沒能力處理後續調查，總統府應該出面介入，確保調查公平。黨團總召曾銘宗說，李伯道牽涉性騷，許宗力卻私了，讓李伯道提前退休，許宗力主政的司法院已變成「私法院」，許應下台負責。
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