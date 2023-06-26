快訊

分科測驗衝刺／物理科難題恐占5成 新課綱四大獨有考點一次看

留台卡關！港人怨補件不斷雞蛋挑骨頭 移民署：須證明專業貢獻

莊碩漢性騷案紙包不住火 外交部才喊「零容忍」

影／許宗力結束訪捷行程回台 面對李伯道被控性騷不回應

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導

司法院許宗力結束訪問捷克的行程後，搭乘中華航空CI64班機於上午五時三十分抵達桃園國際機場，媒體提問是否回來處理懲戒法院前院長李伯道被控性騷一事，許宗力不發一語快速離開。

懲戒法院前院長李伯道被控性騷女部屬，被申訴後提前退職；李伯道昨天聲明公職四十餘年與同事互動從未踰矩，若在若干場合讓當事人感到不適，非常抱歉與遺憾，坦然接受調查。女部屬丈夫控李假藉權力性騷，要求李向妻子道歉。國民黨立法院黨團批評，調查不應只查有無性騷，也要查司法院有沒有吃案。

國民黨團表示，司法院院長許宗力、懲戒法院院長林輝煌不僅可能涉及包庇應下台，也已喪失公信力，沒能力處理後續調查，總統府應該出面介入，確保調查公平。黨團總召曾銘宗說，李伯道牽涉性騷，許宗力卻私了，讓李伯道提前退休，許宗力主政的司法院已變成「私法院」，許應下台負責。

司法院長許宗力結束訪問捷克的行程後，搭乘中華航空CI64班機於上午五時三十分抵達桃園國際機場。記者葉信菉／攝影
司法院長許宗力結束訪問捷克的行程後，搭乘中華航空CI64班機於上午五時三十分抵達桃園國際機場。記者葉信菉／攝影
司法院長許宗力（圖）結束訪問捷克的行程後，搭乘中華航空CI64班機於上午五時三十分抵達桃園國際機場，媒體提問是否回來處理懲戒法院前院長李伯道被控性騷一事，許宗力不發一語快速離開。記者葉信菉／攝影
司法院長許宗力（圖）結束訪問捷克的行程後，搭乘中華航空CI64班機於上午五時三十分抵達桃園國際機場，媒體提問是否回來處理懲戒法院前院長李伯道被控性騷一事，許宗力不發一語快速離開。記者葉信菉／攝影

司法院 李伯道 許宗力

延伸閱讀

李伯道性騷擾話題多 司法圈有人憶往：他當院長跟蔡總統有關？

李伯道4度性騷女部屬 法官看不下去論壇砲轟「這兩人」辭職下台！

懲戒法院性騷 藍：許宗力、林輝煌失公信下台 總統府應處理

70歲李伯道4度性騷 林輝煌鼓勵女部屬提告：混蛋一定要讓他死

相關新聞

工人裝太陽能板中暑不治 雇主判刑

廖姓男子承攬屏東一處屋頂太陽能板組裝工程，三年前聘雇姜姓工人施作，未料施工期炎熱高溫，導致姜男中暑，中樞衰竭不治；屏東地...

影／許宗力結束訪捷行程回台 面對李伯道被控性騷不回應

司法院長許宗力結束訪問捷克的行程後，搭乘中華航空CI64班機於上午五時三十分抵達桃園國際機場，媒體提問是否回來處理懲戒法...

高雄工人敷設線路遭電擊不治 勞檢勒令停工職安法開罰

高雄小港區臨海工業區興業街一處廠房今天上午10時許發生電擊意外，蘇姓勞工從事電路敷設作業時，發生感電災害送醫不治。高雄市...

工人高溫下屋頂裝太陽能板「中暑不治」 雇主賠265萬遭判2月

台北某科技公司廖姓負責人承攬屏東一處屋頂太陽能板組裝工程，擔任現場監工領班，於2020年8月聘雇姜姓工人施作，未料施工期...

被指隱匿足跡實情卻是超配合 夫妻挨罰60萬告贏高市府

高雄新冠肺炎疫情2021年中大爆發，小港區林家5口接連確診，高雄市衛生局疫調時，認為江姓婦人、林姓丈夫涉嫌隱匿足跡，各對...

本票簽假名騙到1萬元 出庭揭超瞎理由「本名太像陽痿」

高雄孫姓男子以「孫志瑋」名義偽簽1萬元本票，成功向吳姓男子詐到1萬元現金，吳男發現本票不是孫男本名，氣炸對孫男提告，高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦