上網公開販售伸縮警棍 男子違反社維法挨罰5千

許姓男子透過購物網站平台，在網路賣場公開販售經主管機關公告查禁鋼質伸縮警棍。台南地院法官認為許違反社會秩序維護法，裁罰5千元。

裁定書指出，許姓男子於今年3月25日透過某知名購物網站，以帳號創立網路賣場，公開販售、陳列經主管機關公告查禁鋼質伸縮警棍。警方根據拍賣網站販賣警棍網頁資料， 依違反社會秩序維護法，移送台南地院簡易法庭理。

許於警詢中表示，他在網路向其他賣家訂購警棍，再使用網路平台帳號，刊登販售警械警棍網頁，已忘記販售警棍多久時間。

法官認為，許陳列的拍賣網站販賣警棍網頁資料還有買家分別於今年1月12日、同年2月10日，就輕機18寸帶燈版機械棍、輕機12寸機械棍所為商品評價，認定陳的行為違反社會秩序維護法，考量他行為後坦承犯行，態度尚可等一切情狀，裁罰5千元。