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挪用公款虛增存款共600餘萬 土銀行員自首獲緩刑

中央社／ 記者林長順台北25日電

土地銀行林姓行員涉嫌利用製作庫存表機會，挪用現金315萬元，另擅自虛增自己帳戶存款312萬元。台北地院審酌林男自首、繳回款項，依銀行法等罪判刑2年，緩刑3年。可上訴。

判決指出，林男在土銀某分行擔任高級辦事員，負責現金管理、出帳、提款等出納櫃員工作，他在去年7、8月間因為個人投資而有資金周轉的問題，竟利用職務上機會多次挪用分行的現金，總計新台幣315萬元。

另外，林男在去年7月間擅自將虛增存款額度資料輸入電腦相關設備，先後製作自己名下帳戶存款額度虛增紀錄，總計讓自己帳戶增加312萬元。

土地銀行於去年8月2日發現後，向金管會通報「重大偶發事件」，林男也向台北地檢署自首，並繳回犯罪所得，檢察官依銀行法銀行職員背信罪、刑法偽造文書等等罪起訴林男。

台北地方法院審酌林男坦承犯行，並繳回犯罪所得，判處有期徒刑2年，緩刑3年，並於判決確定之日起2年內向政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體，提供120小時的義務勞務。可上訴。

自首 偽造文書 庫存

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