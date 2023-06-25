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前派出所長涉收賄46萬包庇濫倒 延長限制出境8個月

中央社／ 台北25日電

新北市警察局金山分局某派出所前所長蔡明和，被控收受業者賄賂46萬元，對違法傾倒廢土視而不見。台灣高等法院更一審審酌他仍有限制出境必要，裁定延長限制出境8個月。

判決指出，謝姓業者在民國103年間承攬新北巿淡水區某營建工地廢棄物清理工程，謝男為規避查緝，違法將廢棄物回填至低窪農地，由於擔心遭轄區金山警分局取締告發，謝男透過掮客和賴姓里長與蔡明和接洽。

判決指出，雙方談妥每次傾倒廢棄物前，以每台車交付新台幣300元或500元賄款給蔡明和，總計蔡明和前後共收賄新台幣46萬元。

一審審酌蔡明和身為派出所所長，為圖個人私利，未嚴守分際，竟違背職務不予舉發，反而收受賄賂，有辱官箴清譽，使警察人員遭受負面評價，甚至造成人民對警察人員與司法的不信任感，嚴重破壞公權力執行的威信。

一審依貪污治罪條例的違背職務行為收受賄賂罪，判蔡明和16年徒刑；賴姓里長判刑1年8月，緩刑4年；業者謝男因符合自首且配合調查供出共犯，依法免除其刑。

被告僅蔡明和不服提起上訴，二審台灣高等法院駁回上訴，仍判他16年。最高法院撤銷原判決，發回高院更審。

高院更一審合議庭審酌蔡明和的限制出境期間即將屆滿，考量蔡明和涉犯貪污治罪條例罪嫌疑重大，且為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞，參酌本案訴訟進行的程度，認定蔡明和仍有限制出境必要，日前裁定延長限制出境8個月。

廢棄物 警察

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