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本票簽假名騙到1萬元 出庭揭超瞎理由「本名太像陽痿」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄孫姓男子以「孫志瑋」名義偽簽1萬元本票，成功向吳姓男子詐到1萬元現金，吳男發現本票不是孫男本名，氣炸對孫男提告，高雄地院依偽造有價證券判孫男2年2月，孫男不服上訴，喊冤他是本名太像「陽痿」，怕被笑才會別名「孫志瑋」替代，二審法官不採信他說法，駁回上訴。

判決指出，2013年1月22日某時，孫男為了向吳男詐得1萬元，簽發1萬元本票，上面署名為「孫志瑋」，請友人將本票交給吳男，吳男拿到本票後，認為有本票當擔保應該沒問題，大方借了1萬元給孫男。

後來吳男發現「孫志瑋」並非孫男本名，發現遭騙後氣得報警提告，檢方偵查後，認定孫男偽簽本票，依偽造有價證券罪起訴，面臨3年至10年有期徒刑。

高雄地院審理時，孫男喊冤，稱本票一般文具店都能買到，他會簽「孫志瑋」，是因為他本名都被其他人取諧音叫「陽痿」，怕被取笑，對外都稱自己叫「孫志瑋」，如果他要欺騙吳男，也不可能在本票按奈自己的指紋。

但法官發現孫男除了在本票上簽假名外，連地址也是偽造，沒有留下可以供辨識真實身分的資料或聯絡方式，可見他主觀上有冒用「孫志瑋」名義簽發本票意圖，規避民事清償責任。

法官綜合事證，認定孫男是刻意偽簽本票行騙，不過偽造證券罪最輕本刑為3年，考量孫男僅得手1萬元，犯罪情節及所生損害尚非重大，3年以上徒刑對他過重，給予減刑機會，判刑2年2月。

孫男不服上訴，他委任律師主張偽造有價證券罪輕要判3年，孫男怎可能為了1萬元冒重罪風險，本票地址也是誤繕，寫的門牌號跟孫男父母住家僅隔2間房，應該沒有蓄意詐欺故意。

二審法官綜合事證，仍認定孫男偽造本票是蓄意向吳男詐得1萬元，一審認事用法無誤，駁回孫男上訴。

孫男被高雄高分院判刑２年２月。記者張議晨／攝影
孫男被高雄高分院判刑２年２月。記者張議晨／攝影

提告 門牌 父母

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