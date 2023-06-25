高雄男滿身酒味怨警「心腸狠」 超標傻問：可回家？
葉姓男子前天凌晨騎機車行經高雄鳳山區過埤路，因車尾燈沒亮，被巡邏員警攔查，警方聞到葉男滿身酒氣，他推託肚子痛、沒違規，哀求原諒不成，反怪警方心腸狠，結果酒測值超標，又問「可回家嗎」，警方二話不說，將他上銬送辦。
鳳山警分局過埤派出所警員呂俊德、簡柏松前天凌晨1時許巡邏行經過埤路與高鳳一路路口時，發現前方騎機車的葉姓男子（52歲）車尾燈沒亮，於是趨前攔查。
警方靠近葉男時，聞到他全身散發酒味，問葉「有沒喝酒？」葉否認有喝，卻推稱肚子痛，接著對警方柔性勸說，我也沒違規，回家只是慢慢騎而已，可以給我一次機會嗎？原諒我一次，見警方不為所動，拿出酒測器準備酒測，葉男見狀怪警方：「心腸要這麼狠沒關係啦」。
警方當下對葉施以酒測，結果酒測超過每公升0.40毫克，葉傻問警方「測完可以回家了嗎？想回家休息」，警方不為所動，拿出手銬將他逮捕，依公共危險罪嫌送辦；葉男車尾燈未亮部分，另依道路交通管理處罰條例第16條1項2款規定，開出可罰900元到1800元以下罰單。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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