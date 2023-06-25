不滿讀國中女友要分手 恐嚇去學校說她生活不檢點判刑

30多歲的卓姓男子與國中少女交往，因少女提出分手，恐嚇少女要去學校說她生活不檢點等話。少女心生畏懼向媽媽求救，媽媽帶她去報案。基隆地方法院審理後，認定卓男犯恐嚇罪2案，判應執行有期徒刑4月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，卓男前年9月到去年6月間與就讀國中的少女交往，成為男女朋友，少女在前年11月間提出分手。卓男心生不滿，在前年11月間某日、去年1月間某日，以口頭恫嚇少女，說要到她的學校、家裡騷擾她，並在網路散布她的壞話等語。

少女擔心名譽受損，心生畏懼，告訴媽媽這件事。少女的媽媽在少女向警方報案。警方約詢黃男後，將全案函送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，卓男坦承不只一次對少女說，要到學校、家裡騷擾並在網路散布她的壞話，但並非出自恐嚇犯意，而是常常跟少女吵架，那是吵架的時候說出的氣話。檢方認定認嫌，依恐嚇罪嫌起訴卓男。

法院查出，少女在警詢和檢方偵查時，指稱與卓男交往期間，卓男沒有找到她，就會恐嚇說會到家裡或學校找她麻煩，讓她很害怕，也曾打電話說要去學校說她生活不檢點。卓男則在警詢和檢方偵查時坦承，有打電話跟少女說要去學校找她，去年4月前跟少女吵架的時候，常把「要打電話到她學校說她壞話」掛在嘴巴，加上證人證述相符，採信少女指控內容。

法院指出，刑法第305條恐嚇罪，僅以通知加害之事使人恐怖即成立，不必有加害意思，更不須有實施加害行為。卓男因不滿少女提出分手，出言恫嚇並使少女心生畏懼，主觀上具恐嚇意思，犯行明確。