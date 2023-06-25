男子謊稱是對街鄰居兒子 未帶鑰匙要找鎖匠借款吃官司

35歲陳姓男子涉嫌向戴姓被害人謊稱，他因未帶鑰匙要找鎖匠開鎖欲借款，並提供自己手機門號給戴查證，戴撥打電話時，陳藉故抽菸離開，到一旁接起電話佯裝為陳父。戴誤信陳話術交付2千元給陳，陳得手後將贓款花用殆盡。台南地院依陳觸犯詐欺取財罪，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，陳姓男子於去年12月4日12點多，在台南市東區，向戴姓男被害人佯稱為住對街鄰人的兒子，因未帶鑰匙要找鎖匠欲借款，並提供所有行動電話門號予戴供查證，待戴撥打門號時，陳藉故抽菸離開，到一旁接起電話佯裝為陳父作為掩飾。

戴信以為真，交付2000元予陳，陳得手後逃逸，將贓款花用殆盡。數日後戴發現對街並無此人，報警起訴。