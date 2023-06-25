印刷廠規避空汙費 10年短報1.2億元

台中地檢署查出，層層包裝公司短報空汙費高達1億2433萬元，依詐欺、空汙法等起訴劉姓總經理等5人。記者曾健祐／攝影 台中層層包裝公司從事凹版印刷，製程排放甲苯、丁酮等汙染，劉姓總經理為規避龐大處理成本，指示下屬短報10年規避高達1億2433萬元空汙費，檢方痛批公司貪圖利益、罔顧社會責任，更和其自稱「環保理念」背道而馳，近日依詐欺、空汙法等罪起訴劉男父子檔共5人。

檢方直言，層層公司產生空汙難以估計，被查獲後雖建置空汙設備，卻沒繳回犯罪所得，依詐欺、空汙法起訴5人，對劉姓父子分別求刑4年、2年，公司罰金1000萬元。

起訴指出，劉男（75歲）是層層包裝總經理、兒子（45歲）是副總，公司因從事凹版印刷，製程會產生甲苯、丁酮、揮發性有機物及氮氧化物、硫氧化物及粒狀汙染物，經申請領有台中市環保局的固定汙染源操作許可證，每年應依排放量規定繳納空汙費。

劉男為減少公司空汙費支出，2012年起指示蔡姓課長，以許可證上排放量的原物料使用量為上限，作為每季申報空汙費的原物料使用量，並將「經修改後空汙費繳納金額」等簽呈，上呈給林姓主管、張姓女經理等人。

劉男以此方式未依規定將製程中所有含揮發性有機物的原物料量均納入申報，自2012年4月起短報空汙費至少39次，每筆從一開始的75萬元，不斷增加至每筆200、300多萬元，2021年4月一次就短報505萬元，截至2021年10月共短報高達1億2433萬多元。

檢方偵訊時，劉男坦承指示部屬短報空汙費，公司雖環保製程，但仍以油墨製程比例較高，未設有空汙防治設備，也清楚如實申報需繳納龐大空汙費，劉男兒子也說知道有短報，但辯稱未參與決策。