信義區工安意外釀1死 北市罰30萬雇主移送地檢署

台北市忠孝東路5段附近巷弄1處工地今天發生工安意外造成1死，北市勞檢處開罰新台幣30萬、梯廳工程皆停工，並將雇主依刑法過失致死移送地檢署。

台北市忠孝東路5段附近巷弄1處工地今天發生工安意外，47歲男性工人施工時從B1掉落至B4，送醫時已無呼吸心跳，經搶救後宣告不治。

台北市勞動檢查處主任秘書康水順告訴中央社記者，檢查後發現工人在電梯井進行吊料，但工作台模板未固定，底下也沒有安全網，違反「營造安全衛生設施標準」第19條，開罰30萬元；雇主及現場工地負責人依刑法過失致死移送地檢署。

康水順說，立即勒令全棟的梯廳工程停工，業者要提復工計畫，勞檢處至現場審核沒問題後才能再施工；至於跟梯廳工程無關的地方可繼續施作。