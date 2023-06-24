印刷大廠汙染台中空氣10年 短報詐1億2433萬空汙費

台中層層包裝公司從事凹版硬刷，製程排放甲苯、丁酮等汙染，劉姓總經理為規避龐大處理成本，指示下屬短報10年規避高達1億2433萬元空汙費，檢方痛批公司貪圖利益、罔顧社會責任，更和其自稱「環保理念」背道而馳，依詐欺、空汙法起訴劉等5人，具體對劉求刑4年。

檢方起訴指出，劉男（75歲）和其兒子（45歲）分別為層層包裝總經理、副總，公司因從事凹版印刷，製程會產生甲苯、丁酮、揮發性有機物及氮氧化物、硫氧化物及粒狀汙染物等，經申請領有台中市環保局的固定汙染源操作許可證，每年應依排放量規定繳納空汙費。

檢方指出，劉男為減少公司空汙費支出，2012年4月起指示蔡姓課長以許可證上排放量的原物料使用量為上限，作為每季申報空汙費的原物料使用量，將載明「空汙費原申報應繳納金額」、「經修改後空汙費繳納金額」等簽呈，上呈給林姓主管、張姓女經理及劉姓副總。

檢方發現，劉等以此方式未依規定將製程中所有含揮發性有機物的原物料量均納入申報，自2012年4月起短報空汙費至少39次，每筆從一開始的75萬元，不斷增加至每筆200、300多萬元，2021年4月甚至一次就短報505萬元，至2021年10月一共短報高達1億2433萬多元的空汙費。

檢方認為，蔡男是專職申報人員，仍故意短報製程原物料實際使用量，張女、林男身為督導管理空汙費申報主管仍將該簽呈再上交劉姓總經理、副總，所幸經環保署中區督察大隊分析層層公司申報資料察覺異狀才曝光。

檢方訊時，劉男坦承指示蔡姓課長短報空汙費，公司雖有環保製程但仍以油墨製程比例較高，未設有空汙防治設備，也清楚如實申報需繳納龐大空汙費，劉的兒子也稱知道短報，但辯稱未實際參與決策。

張姓女經理也說，每季短報200、300萬空汙是為降低營運成本，但非她決定的；蔡姓課長坦言，曾上呈如實應繳金額，卻遭總經理退回要求他短報，且公司遇稽查時會改為水性油墨製程，以免超排。

檢方說，層層公司凹版印刷產出甲苯、丁酮及氮氧與硫氧化物，恐影響神經中樞、傷腎或引發鼻子喉嚨眼睛刺激，直接排放長期影響台中地區生態、威脅民眾健康，痛批層層公司貪圖經濟效益、罔顧社會責任，將環境成本外部化，短報長達10年，更與公司所稱「環保理念」背道而馳。