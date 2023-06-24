10年內6次酒駕上月才出獄 高雄男罰不怕再犯第7次

高雄鍾姓男子10年內6次酒駕被逮，第6次酒駕被判刑1年2月，上個月甫出獄；沒想到，鍾關不怕，前晚騎機車在鳥松區轉彎未打方向燈被警方攔查，鍾當場霸氣要求酒測，結果酒測值超過每公升0.60毫克，再度被依公共危險罪送辦。

警方指出，鍾姓男子（45歲）前天深夜11時許騎機車行經鳥松區大昌路，因轉彎違規未打方向燈，警方見狀上前攔停，聞到鍾男全身散發酒味，警方還未開口詢問，鍾竟直接要求警方酒測，還醉言醉語「測測測」。

警方當下問鍾「你有喝酒？」鍾回「有喝，喝兩罐」，警方對鍾施以酒測，結果酒測值超過每公升0.60毫克，再度被依公共危險罪將他上銬，帶回警所。

鍾被帶回派出所後，警方查出他10年來已有6次酒駕被逮捕送辦的紀錄，第6次酒駕被判刑1年2月，上個月甫出獄。

沒想到，鍾竟喝不怕、關不怕，這次第7次酒駕，查獲的飲酒地點距住處還不到500公尺，顯見鍾不知悔改，令警方直搖頭，警詢後，依公共危險罪嫌將他送辦。

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