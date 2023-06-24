孔子後代嘉義某高中教師為招生涉詐欺 檢方審酌非為私利緩起訴

孔子後代、嘉義某高中主任為協助學校招生，將向教育部國教署申請的部分經費，用來協助某國中辦活動參訪，嘉義縣調查站接獲檢舉約談，以詐欺罪嫌法辦，嘉義地檢署偵辨結果，以孔姓男教師並非為謀私利，僅因一時失慮，誤觸法律，處以緩起訴期間1年、令支付公庫6萬元。

緩起訴書說，48歲孔姓教師2018年8月起，擔任嘉義某國立高中教師兼教務主任，負責學校招生、學生升學、課務考試及教學設備管理等工作，2019年9月辦理阿里山淨山活動，向教育部國教署申請經費補助，學校高中生參加47人。

孔師為向嘉縣某國中招生，得知該國中簡姓教師要帶領學生前往高雄市衛武營文化藝術中心參訪，請簡姓教師提供參訪名單，連同國中生參訪名單，納入阿里山淨山活動名冊，共計153人，向國教署申請計畫經費。

孔姓教師2020年4月再以同樣手法，向國教署申請經費，高中生與國中生合計153人，不法利益逾7萬元，損害國教署對計畫審核及控管正確性，嘉縣調查站調查約談偵辦，依詐欺罪嫌法辦。