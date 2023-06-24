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孔子後代助高中招生誤觸法 非為個人利益緩起訴

中央社／ 嘉義市24日電

孔子後代、嘉義某高中主任為協助學校招生，將申請的部分經費協助某國中參訪，被嘉義縣調查站以詐欺移送，檢方認為孔男並非為個人利益，僅因一時失慮觸法，以緩起訴為適當。

嘉義地檢署的起訴書指出，48歲孔男自107年8月起擔任嘉義某國立高中教師兼教務主任，負責學校招生、學生升學、課務考試及教學設備管理等工作。

緩起訴書表示，孔男於108年9月間以辦理阿里山的淨山活動，向教育部國教署申請經費補助，學校高中生參加人數47人，為了向嘉義縣某國中招生，獲悉國中簡姓教師欲帶領學生前往高雄市衛武營文化藝術中心參訪，因此，請簡姓教師提供參訪名單。

孔男則連同國中生參訪名單納入阿里山淨山活動，計有153人，以此向國教署申請計畫經費；孔男於109年4月以同樣手法向國教署申請經費，高中生與國中生合計一樣是153人，2年合計不法利益逾新台幣7萬元，損害國教署對計畫審核及控管的正確性，案經調查局嘉義縣調查站調查，並依詐欺罪嫌移送法辦。

檢方審酌孔男犯後始終坦承犯行，犯後態度良好，且僅因為協助學校招生，並非圖個人不法利益，因一時失慮而觸法，相信無再犯之虞，因此，認為以緩起訴為適當，以啟自新。

緩起訴書指出，緩起訴期間為1年，孔男應於緩起訴處分確定日起3個月內，向公庫支付6萬元。

嘉義 國教署 阿里山

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