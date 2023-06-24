「我會殺人」騎士停紅燈被車撞 當員警面這樣說…判拘役

新北市郭姓男子去年騎機車停等紅燈，卻遭後方汽車駕駛杜男輕輕撞上，郭不滿杜遲遲未下車，直到員警到場才下車處理，一度朝杜怒吼「我會抓狂，我會殺人」，讓杜心生畏懼，當場向員警表示要提告。新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，工人郭姓男子2022年5月21日晚上6時許，騎機車返家途中，在新北市新莊區化成路與頭前路口停等紅燈，見燈號變換為綠燈，郭正準備加油往前行，後方從事牙醫的杜姓男子駕駛汽車因未保持安全距離自後追撞機車後側。

郭因突然遭汽車自後方追撞，感到頭疼、頸麻，立即當場將機車停好，見肇事的杜男遲遲未下車，便對坐在車上的杜說，「你撞到我了，不用下車處理嗎？」但杜一直在講電話，還說，「只是輕輕碰到一下，又不是撞到，有保險可以理賠。」

直到員警獲報到場，杜男才下車，但連一句「對不起」都沒說，更引起郭男不滿，一度情緒失控，以台語咆哮說，「我會抓狂，我會殺人」，杜男聞言感到害怕，直接對處理車禍員警說，要告郭男恐嚇。